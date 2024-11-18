«Это они нам разрешили бить по себе»: В ДНР призвали не поддаваться панике из-за решения Байдена

Советник главы ДНР Дениса Пушилина, Ян Гагин, рекомендовал сохранять спокойствие в ответ на появившуюся в СМИ информацию о том, что президент США Джо Байден разрешил Украине осуществлять удары по территории России. Он также высказал мнение, что это решение способно вызвать ответные меры со стороны России.

«Никакой паники здесь быть не должно, потому что это они не себе разрешили бить по нашим тылам — это они нам разрешили бить по себе, куда нам заблагорассудится, наш верховный об этом уже предупреждал», — сказал он РИА «Новости».

Гагин отметил, что в Интернете активно распространяются географические карты, показывающие радиус поражения ракет, выпущенных с территории Украины. Он предложил создать карту, на которой были бы указаны радиусы действия ракет Вооружённых сил России по европейским странам. В качестве примера он привёл российскую крылатую ракету «Калибр», радиус поражения которой в зависимости от модификации варьируется от 300 до 2,5 тысячи километров.