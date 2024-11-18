Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 ноября, 16:09

Суд продлил арест фигурантам дела о гибели 8 человек в московском коллекторе

Александр Ким и Никита Дубас. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Александр Ким и Никита Дубас. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

В Москве суд вынес решение о продлении ареста двум обвиняемым по делу о гибели восьми человек во время нелегальной экскурсии по коллектору реки Неглинной. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы инстанции.

«Постановлением Мещанского районного суда города Москвы Дубасу Никите Игоревичу, Киму Александру Романовичу продлён срок содержания под стражей на 6 месяцев, до 6 мая 2025 года. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — уточняется в тексте.

Маму с дочкой-фигуристкой и их овчарку нашли мёртвыми в запертой квартире в Подмосковье
Маму с дочкой-фигуристкой и их овчарку нашли мёртвыми в запертой квартире в Подмосковье

Напомним, в августе 2023 года у парка «Зарядье» в Москве-реке обнаружили тела восьми погибших. Все они были участниками экскурсии диггеров. Группа спустилась в коллектор реки Неглинки, когда на поверхности начался ливень, вызвавший резкий подъём уровня воды под землёй. Поток смыл компанию и протащил её два километра. Силовики задержали организатора Никиту Дубаса и гендиректора фирмы Александра Кима. Обоих арестовали по причине того, что они могут скрыться от следствия.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar