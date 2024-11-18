Суд продлил арест фигурантам дела о гибели 8 человек в московском коллекторе
Александр Ким и Никита Дубас. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
В Москве суд вынес решение о продлении ареста двум обвиняемым по делу о гибели восьми человек во время нелегальной экскурсии по коллектору реки Неглинной. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы инстанции.
«Постановлением Мещанского районного суда города Москвы Дубасу Никите Игоревичу, Киму Александру Романовичу продлён срок содержания под стражей на 6 месяцев, до 6 мая 2025 года. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — уточняется в тексте.
Напомним, в августе 2023 года у парка «Зарядье» в Москве-реке обнаружили тела восьми погибших. Все они были участниками экскурсии диггеров. Группа спустилась в коллектор реки Неглинки, когда на поверхности начался ливень, вызвавший резкий подъём уровня воды под землёй. Поток смыл компанию и протащил её два километра. Силовики задержали организатора Никиту Дубаса и гендиректора фирмы Александра Кима. Обоих арестовали по причине того, что они могут скрыться от следствия.