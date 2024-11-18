«Не будут заморачиваться»: Лётчик раскрыл возможные цели ВСУ в России
Лётчик Попов: ВСУ могут ударить ракетами по крупным городам России
Владимир Попов, заслуженный военный лётчик, в интервью для сайта MK.ru заявил, что, получив разрешение на использование дальнобойных ракет, ВСУ смогут атаковать крупные российские города. Он отметил, что армия не будет уделять особое внимание выбору целей.
«Не исключаю, что противник теперь будет бить по нашим крупным городам, причём лишь бы попасть в зону любых пригородных объектов, неважно, куда упадёт ракета, будь то рынок или спортивный комплекс, нефтеперерабатывающий завод или подстанция. Они не будут заморачиваться. Им просто некогда», — добавил Попов.
Источник издания предположил, что западные союзники Украины могут детально спланировать и сформировать полетные задания. В такой ситуации Киев может атаковать склады боеприпасов, командные штабы, аэродромы или учебные центры. Однако эти объекты надежно защищены и оснащены собственными системами ПВО и радиоэлектронной борьбы.
Напомним, накануне СМИ сообщили о том, что Джо Байден впервые позволил Киеву использовать ракеты ATACMS для ударов по территории России. Почти сразу после этого Париж и Лондон объявили о разрешении наносить удары по России своими дальнобойными ракетами SCALP / Storm Shadow, по крайней мере, так сообщалось в статье Le Figaro. Однако позже издание удалило эту информацию. Спустя некоторое время Белый дом также пошёл на попятную и не подтвердил сообщения о том, что Украине было дано разрешение на использование ракет ATACMS для дальних ударов по России. Пентагон новости также пока не подтвердил.