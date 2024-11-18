«Не будут заморачиваться»: Лётчик раскрыл возможные цели ВСУ в России

Владимир Попов, заслуженный военный лётчик, в интервью для сайта MK.ru заявил, что, получив разрешение на использование дальнобойных ракет, ВСУ смогут атаковать крупные российские города. Он отметил, что армия не будет уделять особое внимание выбору целей.

«Не исключаю, что противник теперь будет бить по нашим крупным городам, причём лишь бы попасть в зону любых пригородных объектов, неважно, куда упадёт ракета, будь то рынок или спортивный комплекс, нефтеперерабатывающий завод или подстанция. Они не будут заморачиваться. Им просто некогда», — добавил Попов.