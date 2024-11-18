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18 ноября, 17:30

Лавров одобрил инициативу Бразилии создать союз по борьбе с голодом и бедностью

Официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова рассказала, что глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании G20 в Рио-де-Жанейро поддержал инициативу Бразилии создать альянс по борьбе с голодом и бедностью, отметив усилия России по обеспечению продовольственной безопасности развивающихся стран.

«Сергей Лавров, представляющий Россию на саммите Группы двадцати в Рио-де-Жанейро, выступил на первом пленарном заседании, посвящённом борьбе с бедностью и голодом. Глава российской делегации поддержал инициативу Бразилии создать глобальный альянс по борьбе с голодом и бедностью», — сообщила дипломат.

Захарова показала дружеское рукопожатие Лаврова с президентом Бразилии на саммите G20
Захарова показала дружеское рукопожатие Лаврова с президентом Бразилии на саммите G20

Напомним, в бразильском Рио-де-Жанейро начался саммит G20. На мероприятие были приглашены представители всех стран Группы двадцати и других государств, в том числе Анголы, Боливии, Катара, Колумбии, Египта, Малайзии, Нигерии, Сингапура и Вьетнама. Российскую делегацию возглавил глава МИД РФ Сергей Лавров. Известно, что турецкий лидер Эрдоган собирается на мероприятии представить свой план заморозки украинского конфликта, подразумевающий отказ Киева о планах о членстве в НАТО. Вероятно, обсуждаться будет это без Владимира Зеленского, поскольку его туда никто не пригласил.

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Telegram / Мария Захарова

Алена Пенчугина
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