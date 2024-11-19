«Цели будут достигнуты»: Небензя обнулил попытку США запугать Россию оружейным карт-бланшем
Небензя: Цели СВО будут достигнуты независимо от решения США по ударам вглубь РФ
Возможное решение США предоставить ВСУ оружейный карт-бланш для ударов вглубь российской территории не помешает достижению всех целей спецоперации на Украине. Соответствующее заявление сделал постпред РФ в ООН Василий Небензя.
Легализацию дальнобойных атак, о которых написали иностранные СМИ, дипломат окрестил «милитаристским угаром демократической администрации», которая с треском проиграла выборы и утратила доверие американцев. Теперь американские власти во главе с Джо Байденом раздают киевскому режиму «самоубийственные» разрешения, добавил он.
«Цели [СВО] будут реализованы в любом случае, дипломатическим или военным путём, вне зависимости от каких-либо мирных планов и схем, разрабатываемых на Западе в интересах спасения актёра развлекательного жанра Зеленского и его клики», — подытожил Небензя на заседании СБ.
О решении Белого дома снять ограничения на свои ракеты для ВСУ 17 ноября сообщила американская пресса. Позже эту информацию подтвердил и глава евродипломатии Жозеп Боррель. Безрассудные шаги Байдена и его администрации ещё раз доказывают, что все пророчества Дональда Трампа в ходе предвыборной гонки оказались правдой, считают в Штатах.
UN Photo / Eskinder Debebe