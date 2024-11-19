Возможное решение США предоставить ВСУ оружейный карт-бланш для ударов вглубь российской территории не помешает достижению всех целей спецоперации на Украине. Соответствующее заявление сделал постпред РФ в ООН Василий Небензя.

Легализацию дальнобойных атак, о которых написали иностранные СМИ, дипломат окрестил «милитаристским угаром демократической администрации», которая с треском проиграла выборы и утратила доверие американцев. Теперь американские власти во главе с Джо Байденом раздают киевскому режиму «самоубийственные» разрешения, добавил он.