Над Ростовской и Белгородской областью за ночь сбили 12 беспилотников
Дежурные силы ПВО за ночь уничтожили над Ростовской областью 11 беспилотников. Соответствующими данными поделился временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь. В Минобороны уточнили, что ещё один дрон сбили в Белгородской области.
По словам чиновника, воздушные цели были поражены над шестью районами: Октябрьским, Каменским, Мясниковским, Белокалитвинским, Морозовским и Красносулинским. Также расчёты зенитных комплексов сбили БПЛА под Таганрогом.
О последствиях падения обломков и пострадавших врио губернатора не сообщил. Ранее он писал, что один из рухнувших беспилотников ранил водителя грузового автомобиля.
А в Курской области жертвой украинского беспилотника стал мирный житель. Погибший находился в легковом автомобиле, который попал в прицел вражеского БПЛА. Это далеко не первая атака боевиков киевского режима на гражданский транспорт.
Telegram / Минобороны России