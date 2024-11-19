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19 ноября, 04:09

Над Ростовской и Белгородской областью за ночь сбили 12 беспилотников

Дежурные силы ПВО за ночь уничтожили над Ростовской областью 11 беспилотников. Соответствующими данными поделился временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь. В Минобороны уточнили, что ещё один дрон сбили в Белгородской области.

По словам чиновника, воздушные цели были поражены над шестью районами: Октябрьским, Каменским, Мясниковским, Белокалитвинским, Морозовским и Красносулинским. Также расчёты зенитных комплексов сбили БПЛА под Таганрогом.

О последствиях падения обломков и пострадавших врио губернатора не сообщил. Ранее он писал, что один из рухнувших беспилотников ранил водителя грузового автомобиля.

Почти шесть десятков беспилотников сбито за ночь над пятью регионами России
Почти шесть десятков беспилотников сбито за ночь над пятью регионами России

А в Курской области жертвой украинского беспилотника стал мирный житель. Погибший находился в легковом автомобиле, который попал в прицел вражеского БПЛА. Это далеко не первая атака боевиков киевского режима на гражданский транспорт.

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Telegram / Минобороны России

Илья Пушкарев
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