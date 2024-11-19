Над Ростовской и Белгородской областью за ночь сбили 12 беспилотников

Дежурные силы ПВО за ночь уничтожили над Ростовской областью 11 беспилотников. Соответствующими данными поделился временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь. В Минобороны уточнили, что ещё один дрон сбили в Белгородской области.

По словам чиновника, воздушные цели были поражены над шестью районами: Октябрьским, Каменским, Мясниковским, Белокалитвинским, Морозовским и Красносулинским. Также расчёты зенитных комплексов сбили БПЛА под Таганрогом.