Назван мировой лидер, заранее знавший об «идиотском» приказе Байдена бить по России
США заблаговременно предупредили Корею о разрешении на удары ВСУ вглубь России
Президент США Джо Байден в рабочем кабинете. Фото © Wikipedia
Власти США перед официальным заявлением уведомили Южную Корею о своём решении разрешить Украине атаковать российскую территорию дальнобойными ракетами. Об этом сообщает Korea Times со ссылкой на канцелярию южнокорейского президента Юн Сок Ёля.
«Администрация президента сообщила в понедельник, что Южная Корея получила предварительное уведомление от США о своём решении разрешить Украине использовать ракеты дальнего радиуса действия для нанесения ударов по территории России» — говорится в тексте.
Чиновник из окружения южнокорейского президента в беседе с журналистами упомянул, что, хотя Белый дом и поделился информацией об ударах Украины по РФ с Сеулом, союзники никоим образом не обсуждали поставки Киеву ракет из Южной Кореи.
«Как союзники, Южная Корея и США могут при необходимости обменяться необходимым вооружением. Однако я хотел бы уточнить, что никаких решений ещё не принято и подробные обсуждения, особенно в отношении Украины, не начинались», — подчеркнул он.
Напомним, что ранее в американских СМИ появилась информация о том, что президент США Джо Байден разрешил Киеву наносить удары американскими ракетами по российской территории. Москва считает, что Украина и её западные союзники стараются вовлечь Южную Корею в украинский конфликт, и призывает проявить благоразумие, отказавшись от авантюры Соединённых Штатов.