Назван мировой лидер, заранее знавший об «‎идиотском» приказе Байдена бить по России

Власти США перед официальным заявлением уведомили Южную Корею о своём решении разрешить Украине атаковать российскую территорию дальнобойными ракетами. Об этом сообщает Korea Times со ссылкой на канцелярию южнокорейского президента Юн Сок Ёля.

«Администрация президента сообщила в понедельник, что Южная Корея получила предварительное уведомление от США о своём решении разрешить Украине использовать ракеты дальнего радиуса действия для нанесения ударов по территории России» — говорится в тексте.

Чиновник из окружения южнокорейского президента в беседе с журналистами упомянул, что, хотя Белый дом и поделился информацией об ударах Украины по РФ с Сеулом, союзники никоим образом не обсуждали поставки Киеву ракет из Южной Кореи.