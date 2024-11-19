«Должны быть готовы»: В Эстонии требуют от Европы отправить войска на Украину
FT: глава МИД Эстонии Цахна предложил Европе отправить своих солдат на Украину
В качестве утяжеления любого мирного соглашения, которое предложит по украинскому конфликту избранный американский президент Дональд Трамп, Европе следует отправить свои войска на Украину. С таким призывом в интервью газете Financial Times выступил глава эстонского МИД Маргус Цахна.
«Европейские лидеры должны быть готовы отправить военные силы в Украину, чтобы подкрепить любое мирное соглашение между Киевом и Москвой, разработанное Дональдом Трампом», — утверждает Цахна.
Глава МИД Эстонии считает, что для Киева не существует лучшей гарантии безопасности, чем членство в НАТО, однако США такая перспектива не по душе, поэтому сделать ход придётся Европе, войска которой должны быть размещены на Украине для «сдерживания дальнейшей российской агрессии».
«Если мы говорим о реальных гарантиях безопасности, тогда мы говорим о членстве в НАТО. Но без США это невозможно. И тогда мы говорим о любой форме (гарантии) в смысле (отправки) военных сил», — сказал он.
В России неоднократно подчёркивали, что именно бурное стремление Киева в НАТО стало одной из причин проведения самой спецоперации. Ранее в Китае заявили, что всем сторонникам дальнейшего расширения альянса следует относиться к СВО как к уроку, который им преподаёт РФ. В американских СМИ и вовсе считают, что западный блок ждёт мрачное будущее, если российский лидер Владимир Путин таки вновь поладит с Дональдом Трампом. Тем более, сам американский политик заявлял о намерениях возобновить диалог с президентом России.
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