«Должны быть готовы»: В Эстонии требуют от Европы отправить войска на Украину

В качестве утяжеления любого мирного соглашения, которое предложит по украинскому конфликту избранный американский президент Дональд Трамп, Европе следует отправить свои войска на Украину. С таким призывом в интервью газете Financial Times выступил глава эстонского МИД Маргус Цахна.

«Европейские лидеры должны быть готовы отправить военные силы в Украину, чтобы подкрепить любое мирное соглашение между Киевом и Москвой, разработанное Дональдом Трампом», — утверждает Цахна.

Глава МИД Эстонии считает, что для Киева не существует лучшей гарантии безопасности, чем членство в НАТО, однако США такая перспектива не по душе, поэтому сделать ход придётся Европе, войска которой должны быть размещены на Украине для «сдерживания дальнейшей российской агрессии».