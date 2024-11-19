Вдова произнесла разбивающую сердце речь у гроба Лёвкина: «Спасибо, Володька!»
Вдова Владимира Лёвкина. Фото © Life.ru
В Москве проходит церемония прощания с экс-участником группы «На-На» Владимиром Лёвкиным, который ушёл из жизни после обострения онкологического заболевания. Вдова артиста Марина поблагодарила собравшихся поклонников и близких, а также журналистов. Она сказала, что Владимир всегда уважительно относился к прессе и не отказывал никому в интервью. Life.ru публикует видео с трогательной речью супруги Лёвкина.
Вдова Владимира Лёвкина. Видео © Life.ru
«Мы провожаем настоящего артиста. Низкий поклон вам СМИ от нашей семьи, что в последний путь вы тоже пришли его проводить. Он вас очень уважал. Спасибо поклонникам, друзьям, семье. Я горжусь, правда. Спасибо, Володька, я тебя люблю», — сказала Марина.
Напомним, 57-летний Владимир Лёвкин умер 17 ноября. Ещё в 2003 году у певца диагностировали рак лимфатической системы. Музыкант долго лечился, после чего болезнь отступила. Однако несколько лет назад онкозаболевание вновь напомнило о себе, что, предположительно, и привело к гибели. Сегодня, 19 ноября, проходит церемония прощания с артистом. Его похоронят на Троекуровском кладбище.