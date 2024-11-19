Вдова произнесла разбивающую сердце речь у гроба Лёвкина: «‎Спасибо, Володька!»

В Москве проходит церемония прощания с экс-участником группы «На-На» Владимиром Лёвкиным, который ушёл из жизни после обострения онкологического заболевания. Вдова артиста Марина поблагодарила собравшихся поклонников и близких, а также журналистов. Она сказала, что Владимир всегда уважительно относился к прессе и не отказывал никому в интервью. Life.ru публикует видео с трогательной речью супруги Лёвкина.