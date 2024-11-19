Песков: СВО продолжится до достижения целей даже в условиях войны против Запада

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что специальная военная операция продолжится до достижения поставленных целей, хотя и идёт в условиях войны, которую развязал Запад против РФ.

«Специальная военная операция против киевского режима, который превращался во вражеский центр по отношению к нашей стране, сейчас продолжается в условиях войны, которая развязана коллективным Западом против нашей страны», — сообщил представитель Кремля.