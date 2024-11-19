Песков: СВО продолжится до достижения целей даже в условиях войны против Запада
Дмитрий Песков. Фото © Life.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что специальная военная операция продолжится до достижения поставленных целей, хотя и идёт в условиях войны, которую развязал Запад против РФ.
«Специальная военная операция против киевского режима, который превращался во вражеский центр по отношению к нашей стране, сейчас продолжается в условиях войны, которая развязана коллективным Западом против нашей страны», — сообщил представитель Кремля.
Песков отметил, что враждебные шаги западных государств никак не повлияют на исход военной спецоперации на Украине. Она продолжается и будет завершена после достижения поставленных целей.
Напомним, в России неоднократно подчёркивали, что бурное стремление Киева в НАТО стало одной из причин проведения самой спецоперации. Тем временем в Эстонии требуют от Европы отправить войска на Украину. Маргус Цахна считает, что для Киева не существует лучшей гарантии безопасности, чем членство в НАТО, однако США такая перспектива не по душе. В американских СМИ и вовсе считают, что западный блок ждёт мрачное будущее, если российский лидер Владимир Путин вновь поладит с Дональдом Трампом. Тем более, сам американский политик заявлял о намерениях возобновить диалог с президентом России.