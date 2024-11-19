Украинские силы вторжения потеряли два танка и порядка 320 бойцов под Курском
За сутки украинская армия в Курской области потеряла около 320 солдат и два танка, в том числе немецкий Leopard 2. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны России.
«За сутки потери ВСУ составили до 320 военнослужащих, два танка, один из них Leopard 2 производства ФРГ, боевая машина пехоты Bradley производства США, БТР, 15 боевых бронированных машин, 10 автомобилей, три самоходные артиллерийские установки и станция РЭБ. Шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен», — сообщили представители ведомства.
Ранее в Курской области целый взвод украинских военнослужащих сдался в плен Российской армии, получив новость о её успешном наступлении. По словам боевиков, живыми уйти с позиций им всё равно не дали бы заградотряды. А около 1000 брошенных командованием военнослужащих украинской армии попали в полное окружение российских войск. Теперь ВС РФ уничтожают все группы, которые пытаются вырваться из кольца. Морпехи показали видео удара по сотням бойцов ВСУ, бегущим из окружения под Курском.
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