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19 ноября, 12:52

Бари Алибасов не приехал на похороны Лёвкина

Алибасова не было на прощании с Лёвкиным из-за плохого самочувствия

Продюсер и основатель группы «На-На» Бари Алибасов не смог присутствовать на прощании с солистом группы Владимиром Левкиным, передаёт корреспондент Life.ru. Церемония состоялась сегодня, 19 ноября, в Большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве.

По информации из окружения Алибасова, он не смог прийти на траурную церемонию из-за ухудшения здоровья.

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Напомним, Владимир Лёвкин ушёл из жизни 17 ноября. В 2003 году у него была диагностирована онкология лимфатической системы. После длительного лечения болезнь отступила, но вернулась спустя несколько лет.

Life.ru освещал церемонию прощания с артистом. На похороны пришли нынешние участники группы «На-На» Владимир Политов, Вячеслав Жеребкин и Михаил Игонин, а также бывший солист Павел Соколов. Также в последний путь Лёвкина проводили Кай Метов, Денис Майданов, Марина Хлебникова, Юлия Беретта и Пит Джексон из группы «Премьер-министр».

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ТАСС / Владимир Гердо

Александра Мышляева
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