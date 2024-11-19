Бари Алибасов не приехал на похороны Лёвкина

Продюсер и основатель группы «На-На» Бари Алибасов не смог присутствовать на прощании с солистом группы Владимиром Левкиным, передаёт корреспондент Life.ru. Церемония состоялась сегодня, 19 ноября, в Большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве.

По информации из окружения Алибасова, он не смог прийти на траурную церемонию из-за ухудшения здоровья.

Напомним, Владимир Лёвкин ушёл из жизни 17 ноября. В 2003 году у него была диагностирована онкология лимфатической системы. После длительного лечения болезнь отступила, но вернулась спустя несколько лет.