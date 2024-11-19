Инвестор Говард Латник выдвинут на пост главы Минторга США
Говард Латник. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / howardlutnick
Новым министром торговли США станет американский миллиардер, гендиректор инвестиционной фирмы Cantor Fitzgerald Говард Латник. Его кандидатуру на этот пост выдвинул избранный президент страны Дональд Трамп.
По словам республиканца, Латнику предстоит возглавить тарифную и торговую повестку Штатов. Кроме того, в его полномочия дополнительно войдёт курирование офиса торгового представительства государства.
«Я рад объявить, что Говард Латник <…> присоединится к моей администрации», — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Ранее стало известно, что на пост министра транспорта президент выдвинул экс-конгрессмена Шона Даффи. Новым госсекретарём США станет сенатор Марко Рубио, а минздрав возглавит Роберт Кеннеди-младший, рассказывал Life.ru.