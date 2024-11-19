Инвестор Говард Латник выдвинут на пост главы Минторга США

Новым министром торговли США станет американский миллиардер, гендиректор инвестиционной фирмы Cantor Fitzgerald Говард Латник. Его кандидатуру на этот пост выдвинул избранный президент страны Дональд Трамп.

По словам республиканца, Латнику предстоит возглавить тарифную и торговую повестку Штатов. Кроме того, в его полномочия дополнительно войдёт курирование офиса торгового представительства государства.