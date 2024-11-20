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19 ноября, 22:25

Одесситы перекрыли дорогу из-за трёхдневного блэкаута

Автомобильное движение на одной из улиц Одессы оказалось парализовано в результате протеста местных жителей. Горожане вышли на улицу из-за многодневного блэкаута, с которым местные власти не спешат бороться. Кадрами акции делится «Страна.ua».

По данным издания, некоторые дома остаются обесточенными уже 2,5 суток. Электричество в розетках появляется лишь на три часа в день. На опубликованном видео запечатлена огромная пробка перед пешеходным переходом, который заняли пешеходы. Автомобилисты отчаянно сигналят бастующим, но они не спешат сдавать позиций.

Забастовка одесситов на проезжей части. Видео © Telegram / Политика Страны

Позднее в местном ДТЭК сообщили, что с утра 20 ноября возвращают графики отключений света после трех дней блэкаута.

В Одессе после серии взрывов приостановлена работа электротранспорта
В Одессе после серии взрывов приостановлена работа электротранспорта

Между тем в Раде сделали вывод, что Одесса и весь юг Украины начинают тяготеть к России. Желанию мирных граждан вернуться на историческую родину способствует тотальное беззаконие со стороны ВСУ и ТЦК, а также стирание истории города местными властями.

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Telegram / Политика Страны

Илья Пушкарев
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