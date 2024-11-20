Одесситы перекрыли дорогу из-за трёхдневного блэкаута

Автомобильное движение на одной из улиц Одессы оказалось парализовано в результате протеста местных жителей. Горожане вышли на улицу из-за многодневного блэкаута, с которым местные власти не спешат бороться. Кадрами акции делится «Страна.ua».

По данным издания, некоторые дома остаются обесточенными уже 2,5 суток. Электричество в розетках появляется лишь на три часа в день. На опубликованном видео запечатлена огромная пробка перед пешеходным переходом, который заняли пешеходы. Автомобилисты отчаянно сигналят бастующим, но они не спешат сдавать позиций.