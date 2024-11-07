Слишком русскую Одессу и юг Украины требуют «пробить государственной рукой» из Киева
Депутат Рады Бобровская: Одесса и юг Украины всё больше склоняются к России
Одесса и ряд южных регионов Украины всё больше поддерживают Россию и отворачиваются от киевской власти. Об этом заявила на пресс-конференции в «Укринформе» депутат Верховной рады Соломия Бобровская.
«Мы всегда недооценивали юг в их очень часто, к сожалению, пророссийских взглядах, и не поддерживали до конца украинцев, которые держали там государственническую позицию», — сказала парламентарий.
По её замечанию, южные области и раньше выступали с пророссийской позиции, поэтому процесс украинизации там дал сбой. Бобровская переживает, что «ментальную карту» граждан тех районов изменить уже не удастся, потому что отстранённость и оторванность от Украины достигла невероятных рамзеров. Нардеп призвала надавить на Одессу, которую она считатает оплотом пророссийсого подполья.
«Если Полтаву ещё можно обработать <…> и со временем это изменится, то Одесса очень часто любит себя искать в контексте себя самой. Тут нужно искать корни и пробивать их государственной рукой», — подчеркнула она.
Напомним, что в сеть попало видео с бойкой одесситкой, которое «взорвало» местные паблики в начале октября. Женщина попыталась повесить российский флаг на постамент памятника императрице Екатерине II. Даже толпа агрессивных украинцев не напугала молодую женщину, которая в итоге произнесла пламенную речь в поддержку России, наговорив на уголовное дело. Спустя несколько дней появилась информация о якобы гибели одесситки. Правда, её уже успела опровергнуть мать девушки.
ТАСС / Zuma