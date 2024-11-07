Одесса и ряд южных регионов Украины всё больше поддерживают Россию и отворачиваются от киевской власти. Об этом заявила на пресс-конференции в «Укринформе» депутат Верховной рады Соломия Бобровская.

«Мы всегда недооценивали юг в их очень часто, к сожалению, пророссийских взглядах, и не поддерживали до конца украинцев, которые держали там государственническую позицию», — сказала парламентарий.

По её замечанию, южные области и раньше выступали с пророссийской позиции, поэтому процесс украинизации там дал сбой. Бобровская переживает, что «ментальную карту» граждан тех районов изменить уже не удастся, потому что отстранённость и оторванность от Украины достигла невероятных рамзеров. Нардеп призвала надавить на Одессу, которую она считатает оплотом пророссийсого подполья.