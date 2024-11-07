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Регион
7 ноября, 08:40

Слишком русскую Одессу и юг Украины требуют «пробить государственной рукой‎» из Киева

Депутат Рады Бобровская: Одесса и юг Украины всё больше склоняются к России

Одесса и ряд южных регионов Украины всё больше поддерживают Россию и отворачиваются от киевской власти. Об этом заявила на пресс-конференции в «Укринформе» депутат Верховной рады Соломия Бобровская.

«Мы всегда недооценивали юг в их очень часто, к сожалению, пророссийских взглядах, и не поддерживали до конца украинцев, которые держали там государственническую позицию», — сказала парламентарий.

По её замечанию, южные области и раньше выступали с пророссийской позиции, поэтому процесс украинизации там дал сбой. Бобровская переживает, что «ментальную карту» граждан тех районов изменить уже не удастся, потому что отстранённость и оторванность от Украины достигла невероятных рамзеров. Нардеп призвала надавить на Одессу, которую она считатает оплотом пророссийсого подполья.

«Если Полтаву ещё можно обработать <…> и со временем это изменится, то Одесса очень часто любит себя искать в контексте себя самой. Тут нужно искать корни и пробивать их государственной рукой», — подчеркнула она.

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Напомним, что в сеть попало видео с бойкой одесситкой, которое «взорвало» местные паблики в начале октября. Женщина попыталась повесить российский флаг на постамент памятника императрице Екатерине II. Даже толпа агрессивных украинцев не напугала молодую женщину, которая в итоге произнесла пламенную речь в поддержку России, наговорив на уголовное дело. Спустя несколько дней появилась информация о якобы гибели одесситки. Правда, её уже успела опровергнуть мать девушки.

Обложка ©

ТАСС / Zuma

Татьяна Миссуми
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