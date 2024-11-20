Песков объяснил, почему горячая линия между Кремлём и Белым домом больше не используется

Горячая линия, созданная после Карибского кризиса для экстренной связи между Кремлём и Белым домом, в настоящее время не используется. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об этом в интервью ТАСС, уточнив, что данная линия связи больше не задействована.

Он пояснил, что вместо неё между президентами России и США существует специальная защищённая линия для связи, которая даже поддерживает видеосвязь. Однако, по словам Пескова, на данный момент нет никаких контактов через этот канал.