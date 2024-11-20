Песков объяснил, почему горячая линия между Кремлём и Белым домом больше не используется
Песков заявил, что горячая линия связи между Россией и США не используется
Горячая линия, созданная после Карибского кризиса для экстренной связи между Кремлём и Белым домом, в настоящее время не используется. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об этом в интервью ТАСС, уточнив, что данная линия связи больше не задействована.
Он пояснил, что вместо неё между президентами России и США существует специальная защищённая линия для связи, которая даже поддерживает видеосвязь. Однако, по словам Пескова, на данный момент нет никаких контактов через этот канал.
Последний разговор между Владимиром Путиным и Джо Байденом состоялся 12 февраля 2022 года, и длился более часа. Основными темами были вопросы безопасности России, ситуация на Украине и двусторонние отношения между странами.
Ранее Песков заявил, что венные возможности России и Украины несопоставимы, даже если Киеву разрешат наносить удары по глубине российской территории, это не поможет Незалежной в противостоянии с РФ. Напомним, пока ещё действующий президент США Джо Байден разрешил Киеву использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России, чем боевики киевского режима сразу же воспользовались.
Life.ru