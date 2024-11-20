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20 ноября, 12:21

В Киеве звучит сирена воздушной тревоги

В Киеве звучит воздушная тревога. Об этом сообщают местные СМИ. Воздушные силы заявили о ракетной опасности.

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, а также мэр Киева Виталий Кличко и глава Киевской военной администрации Сергей Попко в своих соцсетях обратились к местным жителям и призвали их не игнорировать воздушную тревогу.

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Напомним, с самого начала дня в Киеве раздаются взрывы. СМИ полагают, что это российский ответ на удар ракетами ATACMS по объектам РФ. Между тем, в Кремле не стали подтверждать информацию о массированной атаке по украинским объектам.

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Shutterstock / FOTODOM / mr_tigga

Юрий Лысенко
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