В Киеве звучит сирена воздушной тревоги

В Киеве звучит воздушная тревога. Об этом сообщают местные СМИ. Воздушные силы заявили о ракетной опасности.

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, а также мэр Киева Виталий Кличко и глава Киевской военной администрации Сергей Попко в своих соцсетях обратились к местным жителям и призвали их не игнорировать воздушную тревогу.