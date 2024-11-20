Макрон нарвался на упрёки в двуличии после «миротворческого» зова к Путину
Политолог Еловский счёл призыв Макрона к Путину попыткой выглядеть миротворцем
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © Кremlin.ru
Политтехнологи изобрели великое множество приёмов манипуляции общественным сознанием. Один из них недавно мастерски продемонстрировал президент Франции Эмманюэль Макрон, внезапно захотевший мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом в беседе с Life.ru рассказал политолог Дмитрий Еловский.
Это стандартная практика западных стран в стиле «стратегической неопределённости». Сначала в СМИ сливается информация, что США разрешили наносить удары вглубь России, а потом президент Франции призывает к миру. В итоге получаются два взаимоисключающих параграфа в политике Запада, объяснил эксперт.
«Для обывателя это выглядит как сигнал, что Запад миролюбивый. А так как с другой стороны — от президента Владимира Путина — поступают однозначные послания, что мы будем защищать свою страну любыми доступными средствами, то по замыслу западных политиков в глазах обывателей они выглядят миротворцами», — объясняет Еловский.
По словам нашего собеседника, западные коллеги пытаются выставить Путина «агрессором», но они не учитывают важную деталь – их двуличные приёмы уже давно не являются какой-то загадкой. Даже обыватели понимают, какие цели главы этих государств преследуют.
Проблема Запада в том, что вся эта система уже плохо работает. Руководства стран Глобального Юга с подачи России давно поняли все эти двуличные приёмчики и все чаще предлагают Западу говорить по делу, а не пускать пыль в глаза. На них эти пустые словесные экзерсисы уже не влияют. Иначе бы не было такого представительства на саммите БРИКС в Казани. Соответственно и обыватели стран Глобального Юга вслед за своими элитами начинают более прагматично смотреть на риторику западных политиков.
Но самое главное, что и жители Западных стран уже начинают конкретно уставать от этих попыток усидеть на всех стульях. Первыми это поняли прагматичные американцы, поэтому и выбрали Трампа. Французы тоже всё чаще поддерживают правых прагматиков. Не просто так против лидера французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пэн уголовные дела заводят, подметил Еловский.
«Макрон же как ультралевый популист продолжает играть в эти игры, всё ещё сохраняя веру в силу «стратегической неопределённости». Посмотрим, как у него получится», — заключил собеседник Life.ru.
Как известно, Соединённые Штаты разрешили Киеву наносить удары американским оружием по целям в глубине России. Ответом на это стало внесение правок российскими властями в ядерную доктрину РФ. После этого в повестку ворвался Эмманюэль Макрон, некогда призывавший Европу отправить войска в поддержку ВСУ, и заявил, что России пора принять участие в коллективной деэскалации.