Политтехнологи изобрели великое множество приёмов манипуляции общественным сознанием. Один из них недавно мастерски продемонстрировал президент Франции Эмманюэль Макрон, внезапно захотевший мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом в беседе с Life.ru рассказал политолог Дмитрий Еловский.

Это стандартная практика западных стран в стиле «стратегической неопределённости». Сначала в СМИ сливается информация, что США разрешили наносить удары вглубь России, а потом президент Франции призывает к миру. В итоге получаются два взаимоисключающих параграфа в политике Запада, объяснил эксперт.

«Для обывателя это выглядит как сигнал, что Запад миролюбивый. А так как с другой стороны — от президента Владимира Путина — поступают однозначные послания, что мы будем защищать свою страну любыми доступными средствами, то по замыслу западных политиков в глазах обывателей они выглядят миротворцами», — объясняет Еловский.

По словам нашего собеседника, западные коллеги пытаются выставить Путина «агрессором», но они не учитывают важную деталь – их двуличные приёмы уже давно не являются какой-то загадкой. Даже обыватели понимают, какие цели главы этих государств преследуют.

Проблема Запада в том, что вся эта система уже плохо работает. Руководства стран Глобального Юга с подачи России давно поняли все эти двуличные приёмчики и все чаще предлагают Западу говорить по делу, а не пускать пыль в глаза. На них эти пустые словесные экзерсисы уже не влияют. Иначе бы не было такого представительства на саммите БРИКС в Казани. Соответственно и обыватели стран Глобального Юга вслед за своими элитами начинают более прагматично смотреть на риторику западных политиков. Дмитрий Еловский Политолог

Но самое главное, что и жители Западных стран уже начинают конкретно уставать от этих попыток усидеть на всех стульях. Первыми это поняли прагматичные американцы, поэтому и выбрали Трампа. Французы тоже всё чаще поддерживают правых прагматиков. Не просто так против лидера французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пэн уголовные дела заводят, подметил Еловский.