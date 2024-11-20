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20 ноября, 13:38

«Пусть сидят в норах и боятся»: В ГД высказались об ужаснувшем Киев «Дне гнева» России

Картаполов — о масштабном ударе по Киеву: Украинские СМИ нагнетают обстановку

Украинские СМИ занимаются нагнетанием информационной обстановки. Так в беседе с корреспондентом Life.ru сообщения о якобы подготовке Россией беспрецедентной по масштабам атаки по объектам Незалежной прокомментировал глава Комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов.

«Во-первых, им-то откуда знать? Во-вторых, удар будет, как всегда, неожиданным и эффективным. Нагнетают они сами», — ответил он.

Парламентарий напомнил о сообщениях о закрытии ряда западных посольств в Киеве. По его словам, такое нагнетание в информационном пространстве нужно для того, чтобы в очередной раз обвинить Россию в эскалации конфликта, хотя ответственность за неё несёт президент США Джо Байден со своим безумным решением разрешить Киеву бить западными ракетами по РФ, тогда как Москва стремится деэскалировать ситуацию.

«Пусть сидят в норах и боятся», — подытожил Картаполов.

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Напомним, сегодня с самого начала дня Киев сотрясают взрывы. Средства массовой информации утверждают, что так Россия отвечает на удар запущенными ВСУ ракетами ATACMS по Брянской области. Уже четыре иностранных посольства в столице Украины объявили, что временно закрываются.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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