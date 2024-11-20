Украинские СМИ занимаются нагнетанием информационной обстановки. Так в беседе с корреспондентом Life.ru сообщения о якобы подготовке Россией беспрецедентной по масштабам атаки по объектам Незалежной прокомментировал глава Комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов.

Парламентарий напомнил о сообщениях о закрытии ряда западных посольств в Киеве. По его словам, такое нагнетание в информационном пространстве нужно для того, чтобы в очередной раз обвинить Россию в эскалации конфликта, хотя ответственность за неё несёт президент США Джо Байден со своим безумным решением разрешить Киеву бить западными ракетами по РФ, тогда как Москва стремится деэскалировать ситуацию.