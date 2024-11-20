Верховный суд Дагестана оставил в силе решение о заключении мемного прототипа Жорика Вартанова

Верховный суд Дагестана решил оставить в силе решение о заключении под стражу Рамазана Рабаданова после изучения апелляционной жалобы. Известный спортивный комментатор, общественный деятель и блогер пробудет за решёткой до 7 января 2025 года, сообщает российская общественно-политическая газета Дагестан.

Рабаданов написал в прениях, что «был бесполезен» для республики и отказывается от медийности, раз это является признаком преступления. Также он обратился к муфтию Дагестана Ахмеду Абдулаеву и попросил его «объединить усилия Муфтията, его и силовиков» для противодействия иностранным блогерам.

«Я удаляюсь из YouTube, Instagram* и других социальных сетей. Глубоко раскаиваюсь перед силовиками и исполнительной властью, если я задел их репутацию. Я это сделал неумышленно и готов искупить свою вину. Я ухожу в научную работу, буду заниматься своей диссертацией, которую забросил», — сказал спортивный комментатора.

В зале суда задержанный попросил присутствующих не поддерживать его. Рабаданов планирует сам отстаивать свои права и доказывать невиновность юридически через адвокатов.