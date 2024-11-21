«Это командировочные»: Президент РФС прояснил выплаты футболистам за матчи в сборной

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прояснил ситуацию с выплатами игрокам, которых вызвали в сборную. По его словам, речь идёт о скромных командировочных, носящих лишь символический характер.

Так президент РФС отреагировал на негодование, возникшее у некоторых болельщиков после сообщения о выплатах спортсменам за приглашение в национальную команду. В их числе и телеведущий Дмитрий Губерниев, который даже задался вопросом, «почём нынче любовь к Родине?»