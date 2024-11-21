«Это командировочные»: Президент РФС прояснил выплаты футболистам за матчи в сборной
Президент РФС Дюков: Игрокам платят за вызов в сборную скромные командировочные
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прояснил ситуацию с выплатами игрокам, которых вызвали в сборную. По его словам, речь идёт о скромных командировочных, носящих лишь символический характер.
Так президент РФС отреагировал на негодование, возникшее у некоторых болельщиков после сообщения о выплатах спортсменам за приглашение в национальную команду. В их числе и телеведущий Дмитрий Губерниев, который даже задался вопросом, «почём нынче любовь к Родине?»
«Это командировочные деньги, вы же ездите в командировки? Это символические для футболистов суммы», — цитирует Дюкова «Матч ТВ».
Напомним, что сборная России по футболу завершила год с общим результатом 26:0, которого удалось достичь в пяти товарищеских матчах. Крупнейшую победу (11:0) команда одержала над гостями из Брунея, а меньше всего голов (0:3) от наших спортсменов пропустили вьетнамцы.
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