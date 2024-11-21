Второй богатейший человек Индии ответит перед судом в США за коррупционную схему

Индийскому миллиардеру, главе промышленного конгломерата Adani Group Гаутаму Адани и семерым его соратникам предъявлено обвинение в мошенничестве и даче взяток в США. Об этом сообщает аппарат прокурора по Восточному округу штата Нью-Йорк.

В заявлении сообщается, что обвиняемые создали и реализовали сложную схему подкупа индийских чиновников для получения многомиллиардных контрактов. Впоследствии они также лгали о своей коррупционной схеме, привлекая тем самым инвесторов из США и за рубежом. Всего за четыре года незаконной деятельности в Индию утекло более 250 миллионов долларов.