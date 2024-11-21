Второй богатейший человек Индии ответит перед судом в США за коррупционную схему
В США индийскому миллиардеру предъявили обвинения в мошенничестве и даче взяток
Глава промышленного конгломерата Adani Group Гаутам Адани. Обложка © Wikipedia
Индийскому миллиардеру, главе промышленного конгломерата Adani Group Гаутаму Адани и семерым его соратникам предъявлено обвинение в мошенничестве и даче взяток в США. Об этом сообщает аппарат прокурора по Восточному округу штата Нью-Йорк.
В заявлении сообщается, что обвиняемые создали и реализовали сложную схему подкупа индийских чиновников для получения многомиллиардных контрактов. Впоследствии они также лгали о своей коррупционной схеме, привлекая тем самым инвесторов из США и за рубежом. Всего за четыре года незаконной деятельности в Индию утекло более 250 миллионов долларов.
Гуатама Адани обладает состоянием, которое насчитывает не менее 85,5 миллиарда долларов. Он находится на 18 месте в рейтинге богатейших людей мира. По другим данным, он является вторым самым богатым человеком Индии.
А ранее Life.ru сообщал, что прокурор запросил 8 лет колонии экс-главному наркологу РФ Брюну за мошенничество. Брюна подозревают в организации закупки государственными учреждениями тестов и реагентов для определения наркотической зависимости по завышенным ценам. Позднее Брюну было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.