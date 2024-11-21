«Этих придурков мы сами скрутили»: Евсеев вспомнил подробности нападения

Главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев поделился своим состоянием после вооружённого нападения в Астрахани. Сейчас он вместе с ассистентом Александром Шмарко находится на лечении. Как долго это продлится — нужно уточнять у врачей.

«Если говорить про саму ситуацию — на меня и на моего товарища напали. И этих придурков мы сами скрутили. Потом приехала полиция», — рассказал Евсеев в интервью Sport24.