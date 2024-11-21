«Этих придурков мы сами скрутили»: Евсеев вспомнил подробности нападения
Главный тренер «Ленинградца» Евсеев с помощником сами скрутили нападавших
Вадим Евсеев. Фото © VK / ФК «Ленинградец»
Главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев поделился своим состоянием после вооружённого нападения в Астрахани. Сейчас он вместе с ассистентом Александром Шмарко находится на лечении. Как долго это продлится — нужно уточнять у врачей.
«Если говорить про саму ситуацию — на меня и на моего товарища напали. И этих придурков мы сами скрутили. Потом приехала полиция», — рассказал Евсеев в интервью Sport24.
Напомним, что несколько дней назад на Вадима Евсеева и его помощника было совершено вооружённое нападение, когда они возвращались в гостиницу после матча с астраханским ФК «Волгарь». Нападавшие, которые уже были задержаны, оказались футбольными фанатами, разозлившимися на тренера за отказ дать им сигарету.