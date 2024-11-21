Суд признал вменяемой пермячку, которая убила сына и возила его тело в чемодане
Мать, обвиняемая в убийстве девятилетнего сына в Перми. Обложка © Telegram / Полиция Прикамья
Жительницу Перми Ирину Шатаеву, которая обвиняется в убийстве девятилетнего сына, признали вменяемой. Психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила, что женщина, которая возила тело своего ребёнка в чемодане, осознавала и контролировала свои действия. Об этом рассказали в СУ СКР по Пермскому краю.
«Обвиняемая по результатам стационарной психолого-психиатрической судебной экспертизы признана вменяемой. Она способна в полной мере осознавать характер совершаемых ею действий и руководить ими», — рассказали в ведомстве.
Напомним, что 12 июля в Перми на мусорке прохожий нашёл тело девятилетнего ребёнка, спрятанное в чемодан. На теле мальчика были зафиксированы колото-резаные раны и следы удушения. 13 июля полицейские задержали мать мальчика. Женщина признала свою вину в убийстве 9-летнего сына.