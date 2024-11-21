Суд признал вменяемой пермячку, которая убила сына и возила его тело в чемодане

Жительницу Перми Ирину Шатаеву, которая обвиняется в убийстве девятилетнего сына, признали вменяемой. Психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила, что женщина, которая возила тело своего ребёнка в чемодане, осознавала и контролировала свои действия. Об этом рассказали в СУ СКР по Пермскому краю.