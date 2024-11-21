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21 ноября, 14:36

В Мариинском театре простились с «принцем русского балета» Владимиром Шкляровым

Владимир Шкляров. Обложка © TACC / Вячеслав Прокофьев

Владимир Шкляров. Обложка © TACC / Вячеслав Прокофьев

В четверг, 21 ноября, в Мариинском театре в Санкт-Петербурге прошла церемония прощания с премьером Владимиром Шкляровым. Гроб с телом заслуженного артиста России выставили на исторической сцене в Белом фойе. Проводить «принца русского балета» в последний путь пришли его коллеги, друзья, родственники, а также поклонники творчества мастера.

Экс-солист Мариинского театра Андрей Иванов в ходе траурной церемонии подчеркнул, что Владимир Шкляров был очень талантливым артистом и настоящей звездой. Он также обратил внимание на уникальные способности покойного премьера.

«Он действительно звезда и звёздный премьер театра», — отметил собеседник телеканала «Санкт-Петербург».

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Напомним, о смерти Владимира Шклярова стало известно 16 ноября. Ему было 39 лет. В 2020 году премьеру присвоили звание заслуженного артиста России. Life.ru выяснил, что Шкляров погиб, выпав из окна пятого этажа. Волочкова в беседе с Life.ru назвала смерть коллеги безумной трагедией.

Борис Эльфанд
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