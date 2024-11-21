В Мариинском театре простились с «принцем русского балета» Владимиром Шкляровым

В четверг, 21 ноября, в Мариинском театре в Санкт-Петербурге прошла церемония прощания с премьером Владимиром Шкляровым. Гроб с телом заслуженного артиста России выставили на исторической сцене в Белом фойе. Проводить «принца русского балета» в последний путь пришли его коллеги, друзья, родственники, а также поклонники творчества мастера.