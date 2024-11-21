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21 ноября, 19:56

«Не будем сдержанными»: Вашингтон ответил на применение «Орешника»

В Белом доме заявили, что применение «Орешника» не повлияет на поддержку Украины

Применение российской стороной системы «Орешник» не изменит политику США в отношении Украины, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. На брифинге перед журналистами она подчеркнула, что Вашингтон продолжит оказывать поддержку Киеву, несмотря на любые действия со стороны России.

«Мы не собираемся быть сдержанными в этом вопросе. Мы продолжим поддерживать Украину», — заявила Жан-Пьер.

Она также добавила, что США остаются приверженными своей стратегии и не видят причин менять курс.

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Напомним, ранее Владимир Путин сообщил об ударе новейшей системой «Орешник» по объекту ОПК Украины. Это стало ответом на обстрелы территории России дальнобойными западными ракетами ATACMS (США) и Storm Shadow (Британия). Президент отметил, что «Орешник» не имеет аналогов по эффективности и средств противодействия. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что РФ не обязана была уведомлять кого-то о пуске новой ракеты.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Zack Frank

Анатолий Цейко
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