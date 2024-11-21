«Не будем сдержанными»: Вашингтон ответил на применение «Орешника»

Применение российской стороной системы «Орешник» не изменит политику США в отношении Украины, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. На брифинге перед журналистами она подчеркнула, что Вашингтон продолжит оказывать поддержку Киеву, несмотря на любые действия со стороны России.

«Мы не собираемся быть сдержанными в этом вопросе. Мы продолжим поддерживать Украину», — заявила Жан-Пьер.