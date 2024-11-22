Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 ноября, 08:42

Проблема миллионов: Психиатр раскрыл свой план по борьбе с алкоголизмом в РФ

Психиатр Максимов считает воспитание эффективным методом борьбы с алкоголизмом

Проблема алкоголизма затрагивает миллионы людей в России, но факторы разнятся от региона к региону. Речь идёт как о социальных причинах, так и о генетической предрасположенности. А доступность спиртных напитков делает их наиболее опасными легальными психоактивными веществами. Об этом рассказал врач-психиатр Максим Максимов.

«По статистике, более 5 миллионов россиян страдают от алкоголизма, что приводит к увеличению числа преступлений, случаев насилия в семье и дорожных происшествий. Кроме того, алкоголизм негативно сказывается на производительности труда и здоровье населения», — заявил эксперт.

Он подчеркнул, что органы власти осознают всю серьёзность проблемы и принимают эффективные меры для её решения. К ним собеседник RuNews24.ru отнёс установление времени продажи алкоголя, введение акцизов, запрет рекламы, повышение осведомлённости и введение штрафов за употребление спиртного в общественных местах.

Заведующий психиатрическим отделением свой план борьбы с алкоголизмом в России. Самым эффективным методом профилактики, по его словам, является воспитание. Важна также анонимная психотерапевтическая помощь, расширение сети реабилитационных центров и организации трудоустройства для пациентов, вышедших на путь выздоровления.

Дело в цвете: Какой алкоголь вызывает наиболее тяжёлое похмелье, объяснила биолог
Дело в цвете: Какой алкоголь вызывает наиболее тяжёлое похмелье, объяснила биолог

Ранее россиян предупредили, что чрезмерное употребление алкоголя в молодости ускоряет старение мозга. Кроме того, нарколог объяснил, когда алкоголика можно госпитализировать принудительно. А ещё кардиолог рассказала, как еда и алкоголь влияют на риск инсульта.

Обложка ©

freepik

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Социальные проблемы
  • Здоровье
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar