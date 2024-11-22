Проблема миллионов: Психиатр раскрыл свой план по борьбе с алкоголизмом в РФ

Проблема алкоголизма затрагивает миллионы людей в России, но факторы разнятся от региона к региону. Речь идёт как о социальных причинах, так и о генетической предрасположенности. А доступность спиртных напитков делает их наиболее опасными легальными психоактивными веществами. Об этом рассказал врач-психиатр Максим Максимов.

«По статистике, более 5 миллионов россиян страдают от алкоголизма, что приводит к увеличению числа преступлений, случаев насилия в семье и дорожных происшествий. Кроме того, алкоголизм негативно сказывается на производительности труда и здоровье населения», — заявил эксперт.

Он подчеркнул, что органы власти осознают всю серьёзность проблемы и принимают эффективные меры для её решения. К ним собеседник RuNews24.ru отнёс установление времени продажи алкоголя, введение акцизов, запрет рекламы, повышение осведомлённости и введение штрафов за употребление спиртного в общественных местах.