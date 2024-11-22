Проблема миллионов: Психиатр раскрыл свой план по борьбе с алкоголизмом в РФ
Психиатр Максимов считает воспитание эффективным методом борьбы с алкоголизмом
Проблема алкоголизма затрагивает миллионы людей в России, но факторы разнятся от региона к региону. Речь идёт как о социальных причинах, так и о генетической предрасположенности. А доступность спиртных напитков делает их наиболее опасными легальными психоактивными веществами. Об этом рассказал врач-психиатр Максим Максимов.
«По статистике, более 5 миллионов россиян страдают от алкоголизма, что приводит к увеличению числа преступлений, случаев насилия в семье и дорожных происшествий. Кроме того, алкоголизм негативно сказывается на производительности труда и здоровье населения», — заявил эксперт.
Он подчеркнул, что органы власти осознают всю серьёзность проблемы и принимают эффективные меры для её решения. К ним собеседник RuNews24.ru отнёс установление времени продажи алкоголя, введение акцизов, запрет рекламы, повышение осведомлённости и введение штрафов за употребление спиртного в общественных местах.
Заведующий психиатрическим отделением свой план борьбы с алкоголизмом в России. Самым эффективным методом профилактики, по его словам, является воспитание. Важна также анонимная психотерапевтическая помощь, расширение сети реабилитационных центров и организации трудоустройства для пациентов, вышедших на путь выздоровления.
Ранее россиян предупредили, что чрезмерное употребление алкоголя в молодости ускоряет старение мозга. Кроме того, нарколог объяснил, когда алкоголика можно госпитализировать принудительно. А ещё кардиолог рассказала, как еда и алкоголь влияют на риск инсульта.