Песков: РФ проработает нюансы предупреждения об ударах «Орешника» по Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российские военные проработают нюансы предупреждения мирных граждан Украины о предстоящих ударах с использованием «Орешника». Представитель Кремля также отметил, что пока не может рассказать обо всех особенностях.
«Безусловно, нюансы будут проработаны нашими военными и будут доводиться таким образом, чтобы эту информацию получило гражданское население страны (Украины. — Прим. Life.ru)», — сказал Песков на брифинге.
Напомним, 21 ноября Россия применила новую ракету в ответ на удары ВСУ по территории РФ западными дальнобойными снарядами. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что речь идёт о новейшей системе средней дальности «Орешник». Эти ракеты атакуют цели со скоростью 10 махов (2,5-3 километра в секунду) и неподвластны никаким системам ПВО. В Кремле заявили, что вчерашним испытанием «Орешника» Москва показала возможности по ответу Западу, если тот продолжит свои безрассудные действия на Украине.
Life.ru