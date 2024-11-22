Песков: РФ проработает нюансы предупреждения об ударах «Орешника» по Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российские военные проработают нюансы предупреждения мирных граждан Украины о предстоящих ударах с использованием «Орешника». Представитель Кремля также отметил, что пока не может рассказать обо всех особенностях.