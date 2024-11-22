Минобороны ФРГ: У Германии существует план на случай военного конфликта с РФ
У Германии имеется план на случай начала войны против России, его разработали ещё несколько лет назад. Об этом рассказал представитель Минобороны ФРГ Митко Мюллер.
«Оперативный план «Германия» не является разработкой последних месяцев, но был инициирован и продуман за несколько лет до этого», — сказал Мюллер.
Напомним, что ранее СМИ рассекретили план Германии на случай войны с Россией. В документе более тысячи страниц, он носит название «Оперативный план Германии». Там подробно указаны здания и объекты инфраструктуры, которые требуют усиленной защиты по военным причинам. До этого в июне таблоид Bild опубликовал план кабмина ФРГ на случай войны с РФ. Через месяц немецкие СМИ раскрыли порядок действий Берлина на случай потенциального конфликта с Москвой.
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