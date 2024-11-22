От внешних проблем до медицинских: Врач заявил об опасности кератинового восстановления волос

Кератиновое восстановление волос может быть опасно для здоровья, так как способно спровоцировать аллергическую реакцию, а также привести к обострению хронических заболеваний кожи. Об этом предупредил ассистент кафедры дерматовенерологии Института клинической медицины Пироговского Университета Алексей Силин.

«Кератиновое восстановление» в целом надо рассматривать только как эстетическую процедуру, не воспринимая это как лечение волос», — подчеркнул эксперт.

По его словам, не существует абсолютно безопасных средств для данной процедуры, так как они содержат агрессивные для кожи вещества. Однако если медицинские проблемы обойдут вас стороной, не исключены косметические.