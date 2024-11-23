«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 ноября, 07:30
5432

«Ну и клоун!»: Опальный депутат Дмитрук разнёс Зеленского из-за критики «трусливой» Рады

Нардеп Дмитрук обвинил Зеленского в двуличии после критики Рады из-за «Орешника»

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Зеленский сам указал депутатам Верховной рады не выходить на работу из-за якобы угрозы удара новейшей российской ракеты «Орешник» по Днепропетровску, но при этом раскритиковал чиновников и жителей Незалежной за страх перед ответом РФ. Об этом заявил опальный нардеп Артём Дмитрук, бежавший за границу из-за преследования в Незалежной.

«Ну и клоун! Он сам дал указание сегодня не выходить Раде не работу, чтобы в вечернем обращении сказать, какой он HЕRO (герой. — англ.), а все остальные предатели!» — говорится в публикации.

Депутаты дешевле: На Украине раскрыли, почему депутатам Рады не стоит трястись от «Орешника»
Депутаты дешевле: На Украине раскрыли, почему депутатам Рады не стоит трястись от «Орешника»

Напомним, ранее заседание Верховной рады на 22 ноября было отменено из-за повышенной угрозы ракетной атаки. Кроме того, сегодня не работают секретариаты комитетов, а также сведено к минимуму число людей в Кабмине, офисе президента и других госорганах. Предупреждение об угрозе атаки распространили на местных жителей и компании, офисы которых находятся в правительственном квартале. Это произошло на следующий день после применения нового российского комплекса «Орешник». Причём в вечернем обращении Зеленский раскритиковал депутатов за отмену заседания, а посольства стран Запада — за приостановку работы.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Верховная рада
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar