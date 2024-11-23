«Ну и клоун!»: Опальный депутат Дмитрук разнёс Зеленского из-за критики «трусливой» Рады
Нардеп Дмитрук обвинил Зеленского в двуличии после критики Рады из-за «Орешника»
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans
Зеленский сам указал депутатам Верховной рады не выходить на работу из-за якобы угрозы удара новейшей российской ракеты «Орешник» по Днепропетровску, но при этом раскритиковал чиновников и жителей Незалежной за страх перед ответом РФ. Об этом заявил опальный нардеп Артём Дмитрук, бежавший за границу из-за преследования в Незалежной.
«Ну и клоун! Он сам дал указание сегодня не выходить Раде не работу, чтобы в вечернем обращении сказать, какой он HЕRO (герой. — англ.), а все остальные предатели!» — говорится в публикации.
Напомним, ранее заседание Верховной рады на 22 ноября было отменено из-за повышенной угрозы ракетной атаки. Кроме того, сегодня не работают секретариаты комитетов, а также сведено к минимуму число людей в Кабмине, офисе президента и других госорганах. Предупреждение об угрозе атаки распространили на местных жителей и компании, офисы которых находятся в правительственном квартале. Это произошло на следующий день после применения нового российского комплекса «Орешник». Причём в вечернем обращении Зеленский раскритиковал депутатов за отмену заседания, а посольства стран Запада — за приостановку работы.