«Ну и клоун!»: Опальный депутат Дмитрук разнёс Зеленского из-за критики «трусливой» Рады

Зеленский сам указал депутатам Верховной рады не выходить на работу из-за якобы угрозы удара новейшей российской ракеты «Орешник» по Днепропетровску, но при этом раскритиковал чиновников и жителей Незалежной за страх перед ответом РФ. Об этом заявил опальный нардеп Артём Дмитрук, бежавший за границу из-за преследования в Незалежной.