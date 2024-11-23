«Замечательная игрушка»: Военный эксперт назвал преимущества ракеты «Орешник»

Новейший российский ракетный комплекс «Орешник» отличается от советской РС-26 «Рубеж», несмотря на многочисленные сравнения, доносящееся с Запада, уверен военный эксперт Евгений Норин. По его словам, главное преимущество отечественного оружия заключается в невероятной скорости.

Ракета способна поржать цели до скоростью 10 махов (2,5–3 километра в секунду), что делает её практически недосягаемой для современных систем ПВО — и это второе преимущество. Кроме того, «Орешник» может поразить сразу несколько целей на большой площади, подчеркнул собеседник РИА «ФедералПресс».

«Такая вот замечательная игрушка», — заключил эксперт.