«Орешник» (ракета)
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23 ноября, 15:05

«Замечательная игрушка»: Военный эксперт назвал преимущества ракеты «Орешник»

Эксперт Норин: «Орешник» может поразить сразу несколько целей на большой площади

Новейший российский ракетный комплекс «Орешник» отличается от советской РС-26 «Рубеж», несмотря на многочисленные сравнения, доносящееся с Запада, уверен военный эксперт Евгений Норин. По его словам, главное преимущество отечественного оружия заключается в невероятной скорости.

Ракета способна поржать цели до скоростью 10 махов (2,5–3 километра в секунду), что делает её практически недосягаемой для современных систем ПВО — и это второе преимущество. Кроме того, «Орешник» может поразить сразу несколько целей на большой площади, подчеркнул собеседник РИА «ФедералПресс».

«Такая вот замечательная игрушка», — заключил эксперт.

От Москвы до Берлина: Ракета «Орешник» может поразить любую цель в ЕС за 20 минут
От Москвы до Берлина: Ракета «Орешник» может поразить любую цель в ЕС за 20 минут

Ранее Евгений Норин назвал три цели запуска ракеты «Орешник». По его словам, ВС РФ не только уничтожили важный военный объект противника, но и провели испытания новых технологий. Кроме того, Россия послала чёткий сигнал Западу и Украине. К слову, в Европе уже объяснили Владимиру Зеленскому, на каком языке на самом деле говорят ракеты.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Борис Эльфанд
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