«Орешник» (ракета)
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23 ноября, 17:01

В США рассказали о «странном запахе» западных элит после удара «Орешника»

Эксперт из США Шрайвер: Западные элиты пахнут ужасом из-за «Орешника»

Новейшая российская ракета «Орешник» разрушила иллюзии Запада о непобедимости, уверен американский военный эксперт Уилл Шрайвер. Он заявил, что Среди политических элит царит «запах ужаса».

«В западных политических и военных кругах царит странный запах после того, как удар «Орешника» разрушил их хрупкие иллюзии о непобедимости. Это запах растерянного ужаса»,написал Шрайвер на своей странице в соцсети Х.

Напомним, что первый раз «Орешник» применили 21 ноября ВС России в ответ на удары ВСУ по территории России западными дальнобойными снарядами. Эти ракеты атакуют цели со скоростью 10 махов (2,5-3 километра в секунду) и неподвластны никаким системам ПВО. Из-за этой ракеты 26 ноября состоится экстренное заседание Украины и НАТО.

Российская ракета «Орешник» стала главной темой переговоров Байдена и Макрона
Российская ракета «Орешник» стала главной темой переговоров Байдена и Макрона
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Полина Никифорова
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