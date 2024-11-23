В Национальном центре «Россия» стартовал проект «Открытая школа: презентация лучших практик»
В Национальном центре «Россия» открыли площадку для обмена опытом в образовании
В Национальном центре «Россия» стартовал проект «Открытая школа: презентация лучших практик». Обложка © Пресс-служба Национального центра «Россия»
В Национальном центре «Россия» в Москве 22 ноября стартовал проект «Открытая школа: презентация лучших практик». Он представляет собой образовательно-просветительскую площадку для обмена опытом и идеями среди педагогов, школьников, родителей, выпускников педагогических вузов и молодых специалистов. В первом мероприятии из цикла встреч принял участие Физтех-лицей имени Петра Капицы.
«Естественно-научное образование является приоритетом в системе образования России, поскольку это тот ключик, благодаря которому мы сможем достичь национальных целей <...> Уверен, что лучшие образовательные практики, которые вы сегодня здесь представляете, помогут сделать образовательный процесс в нашей стране более эффективным и качественным», — заявил заместитель директора Департамента развития систем образования отдельных субъектов РФ Минпросвещения Павел Белоконь.
В рамках мероприятия ведущие педагоги физтех-лицея в формате ярких интерактивных лекций продемонстрировали самые эффективные образовательные практики и рассказали, как применять их в реальной жизни.
Образовательно-просветительский проект «Открытая школа: презентация лучших практик» призван стать платформой для обсуждения новаторских подходов и идей в сфере образования, а также объединить всех участников образовательного процесса, подчеркнув значимость каждого из них в современной системе просвещения. Одной из главных целей проекта является показать и доказать, что школьное образование может и должно быть увлекательным и продуктивным.
Национальный центр «Россия» создан по распоряжению президента РФ Владимира Путина для сохранения наследия Международной выставки-форума «Россия» и демонстрации достижений страны и её граждан на постоянной основе. В работе Центра участвуют федеральные органы власти, государственные компании, корпорации и регионы. Он открылся 4 ноября этого года, а с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024-го проходила выставка-форум «Россия». Её посетили более 18,5 млн человек. Мероприятие вошло в десятку самых посещаемых в мире.