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23 ноября, 20:04

В Национальном центре «Россия» стартовал проект «Открытая школа: презентация лучших практик»

В Национальном центре «Россия» открыли площадку для обмена опытом в образовании

В Национальном центре «Россия» стартовал проект «Открытая школа: презентация лучших практик». Обложка © Пресс-служба Национального центра «Россия»

В Национальном центре «Россия» стартовал проект «Открытая школа: презентация лучших практик». Обложка © Пресс-служба Национального центра «Россия»

В Национальном центре «Россия» в Москве 22 ноября стартовал проект «Открытая школа: презентация лучших практик». Он представляет собой образовательно-просветительскую площадку для обмена опытом и идеями среди педагогов, школьников, родителей, выпускников педагогических вузов и молодых специалистов. В первом мероприятии из цикла встреч принял участие Физтех-лицей имени Петра Капицы.

«Естественно-научное образование является приоритетом в системе образования России, поскольку это тот ключик, благодаря которому мы сможем достичь национальных целей <...> Уверен, что лучшие образовательные практики, которые вы сегодня здесь представляете, помогут сделать образовательный процесс в нашей стране более эффективным и качественным», — заявил заместитель директора Департамента развития систем образования отдельных субъектов РФ Минпросвещения Павел Белоконь.

В рамках мероприятия ведущие педагоги физтех-лицея в формате ярких интерактивных лекций продемонстрировали самые эффективные образовательные практики и рассказали, как применять их в реальной жизни.

Образовательно-просветительский проект «Открытая школа: презентация лучших практик» призван стать платформой для обсуждения новаторских подходов и идей в сфере образования, а также объединить всех участников образовательного процесса, подчеркнув значимость каждого из них в современной системе просвещения. Одной из главных целей проекта является показать и доказать, что школьное образование может и должно быть увлекательным и продуктивным.

В Национальном центре «Россия» дали старт новогоднему сезону
В Национальном центре «Россия» дали старт новогоднему сезону

Национальный центр «Россия» создан по распоряжению президента РФ Владимира Путина для сохранения наследия Международной выставки-форума «Россия» и демонстрации достижений страны и её граждан на постоянной основе. В работе Центра участвуют федеральные органы власти, государственные компании, корпорации и регионы. Он открылся 4 ноября этого года, а с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024-го проходила выставка-форум «Россия». Её посетили более 18,5 млн человек. Мероприятие вошло в десятку самых посещаемых в мире.

Никита Никонов
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