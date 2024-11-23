Учёный объяснил, что за «ударные волны» дошли до Земли после столкновения галактик

Недавно в журнале журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society сообщалось, что учёные зафиксировали одно из мощнейших воздействий на Землю в результате столкновения галактик в группе Квинтет Стефана в 290 миллионах световых лет от нашей планеты. Как пояснил ведущий научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ Сергей Попов, специалисты зафиксировали не звук, а излучение от ударной волны.

«Представьте, что где-то далеко-далеко вы видите человека, открывающего рот. Вы понимаете, что он кричит, но крик вы не слышите, то есть звуковая волна до вас никакая не доходит, но до вас дошло излучение, связанное с этим. <...> Так и здесь: есть ударная волна, там запускаются различные механизмы излучения, ударные волны излучают в разных диапазонах спектра. Вот они смогли это зарегистрировать», — объяснил Попов в разговоре с изданием «Подъём».