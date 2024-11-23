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23 ноября, 18:28

Протестующие в Тбилиси разошлись домой раньше назначенного времени

В Тбилиси представители грузинской оппозиции вместе со своими сторонниками собрались в центре города на площади Героев и перекрыли её. Демонстранты объявили, что протест против итогов парламентских выборов будет длиться до вечера субботы, однако разошлись раньше времени.

Прозападная оппозиция в Грузии также озвучила дальнейшие планы. Завтра вечером, 24 ноября, протестующие планируют собраться на площади Республики и отправиться шествием к зданию парламента. Там они рассчитывают остаться на ночь, чтобы с утра в понедельник, 25 ноября, устроить митинг во время первого заседания новоизбранного парламента, сообщает Sputnik Грузия.

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Ранее представители грузинской оппозиционной партии «За перемены» вместе со своими сторонниками установили палатки в центре Тбилиси и заявили о намерении продолжать уличные протесты против результатов парламентских выборов. Параллельно с этим митинг оппозиции также проходил перед парламентом Грузии в центре столицы, однако собравшиеся там люди начали перемещаться к университету, чтобы присоединиться к другим протестующим.

Напомним, на парламентских выборах, которые прошли 26 октября в Грузии, победила правящая партия «Грузинская мечта», выступающая за суверенитет страны, она получила 53,93% голосов. Четыре оппозиционные партии, преодолевшие пятипроцентный барьер и совместно набравшие более 37% голосов избирателей, выразили несогласие с результатами выборов. Вечером 28 октября в Тбилиси начались массовые протесты, инициированные оппозицией. 16 ноября итоги выборов утвердили официально.

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ТАСС / AP

Алена Пенчугина
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