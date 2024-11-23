Протестующие в Тбилиси разошлись домой раньше назначенного времени

В Тбилиси представители грузинской оппозиции вместе со своими сторонниками собрались в центре города на площади Героев и перекрыли её. Демонстранты объявили, что протест против итогов парламентских выборов будет длиться до вечера субботы, однако разошлись раньше времени.

Прозападная оппозиция в Грузии также озвучила дальнейшие планы. Завтра вечером, 24 ноября, протестующие планируют собраться на площади Республики и отправиться шествием к зданию парламента. Там они рассчитывают остаться на ночь, чтобы с утра в понедельник, 25 ноября, устроить митинг во время первого заседания новоизбранного парламента, сообщает Sputnik Грузия.