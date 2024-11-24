Военный аналитик назвал идеальным удар «Орешником» по Украине

Операция «Орешник» прошла идеально, потому что ей никто не смог противостоять. Несмотря на то, что Белый дом получил от России автоматическое уведомление за полчаса до удара, систему не смогли бы сбить, а координаты цели американцы не знали. Об этом РИА «Новости» заявил один из ведущих военных аналитиков, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«При этом мы не поставили под угрозу выполнение конкретной боевой задачи, потому, что, во-первых, средств ПРО, способных сбить «Орешник», не существует, а во-вторых, точные координаты атакуемой цели американцам переданы не были, они до последнего считали, что наш удар будет по Киеву, и даже эвакуировали персонал своего посольства», — сказал Коротченко.

По его мнению, российская атака по украинскому промышленному комплексу по производству ракет стала полной неожиданностью для США и НАТО. Именно поэтому Киев не успел вывезти оттуда оборудование и продукцию.