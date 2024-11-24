Военный аналитик назвал идеальным удар «Орешником» по Украине
Эксперт Коротченко: Запуск «Орешника» по ВПК Украины прошёл практически идеально
Операция «Орешник» прошла идеально, потому что ей никто не смог противостоять. Несмотря на то, что Белый дом получил от России автоматическое уведомление за полчаса до удара, систему не смогли бы сбить, а координаты цели американцы не знали. Об этом РИА «Новости» заявил один из ведущих военных аналитиков, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
«При этом мы не поставили под угрозу выполнение конкретной боевой задачи, потому, что, во-первых, средств ПРО, способных сбить «Орешник», не существует, а во-вторых, точные координаты атакуемой цели американцам переданы не были, они до последнего считали, что наш удар будет по Киеву, и даже эвакуировали персонал своего посольства», — сказал Коротченко.
По его мнению, российская атака по украинскому промышленному комплексу по производству ракет стала полной неожиданностью для США и НАТО. Именно поэтому Киев не успел вывезти оттуда оборудование и продукцию.
«Резюмируя, следует отметить, что Россия провела данную операцию практически идеально», — сказал Коротченко.
Напомним, что ранее президент России Владимир Путин сообщил об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности «Орешник», которая была нацелена на украинское оборонное предприятие в ответ на удары киевского режима западными ракетами. Снаряды «Орешник» способны достигать своих целей со скоростью 10 махов (2,5-3 километра в секунду). Ни одна система противовоздушной обороны в мире, включая разрабатываемые США, не в состоянии перехватить такие ракеты.
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