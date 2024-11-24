России раскрыли цель Британии после слива проекта «‎Алхимия» с планом подрыва Крымского моста

Прекращение боевых действий на Украине не входит в планы Великобритании. Спецслужбы страны активно работают, чтобы не допустить урегулирование конфликта. Таким мнением поделился политолог Сергей Станкевич в беседе с 360.ru, комментируя слитый в Сеть проект министерства обороны Соединённого королевства «Алхимия».

«Что касается роли Британии, несомненно, она велика. В основном сейчас работают британские спецслужбы», — высказался эксперт.

Он отметил, что люди, которые всё это организовали, наверняка не хотят огласки. Эксперт напомнил, что у королевства сейчас нет серьёзной армии, чтобы защищаться, не поможет им даже знаменитый британский флот, который сейчас находится в упадке. По мнению Станкевича, обеспечивать свою международную роль и влияние на другие страны британцы могут только при помощи своих спецслужб.

По словам эксперта, Британия заинтересована в поддержании конфликтов в Европе. Когда континентальные державы между собой остро конкурируют и сталкиваются, в том числе с использованием оружия, страна использует островное положение, чтобы избежать убытков.

«Традиционным предметом усилий Британии раньше были Азия и Кавказ. Сейчас туда сложнее дотянуться, ресурсы уже не те. А вот Украина стала объектом главных усилий Британии сейчас», — заявил политолог.