России раскрыли цель Британии после слива проекта «Алхимия» с планом подрыва Крымского моста
Станкевич – о плане «Алхимия»: Киев стал главным объектом спецслужб Британии
Подрыв Крымского моста. Фото © VK / ПЛОХИЕ НОВОСТИ | ЖЕСТЬ. КРЫМ
Прекращение боевых действий на Украине не входит в планы Великобритании. Спецслужбы страны активно работают, чтобы не допустить урегулирование конфликта. Таким мнением поделился политолог Сергей Станкевич в беседе с 360.ru, комментируя слитый в Сеть проект министерства обороны Соединённого королевства «Алхимия».
«Что касается роли Британии, несомненно, она велика. В основном сейчас работают британские спецслужбы», — высказался эксперт.
Он отметил, что люди, которые всё это организовали, наверняка не хотят огласки. Эксперт напомнил, что у королевства сейчас нет серьёзной армии, чтобы защищаться, не поможет им даже знаменитый британский флот, который сейчас находится в упадке. По мнению Станкевича, обеспечивать свою международную роль и влияние на другие страны британцы могут только при помощи своих спецслужб.
По словам эксперта, Британия заинтересована в поддержании конфликтов в Европе. Когда континентальные державы между собой остро конкурируют и сталкиваются, в том числе с использованием оружия, страна использует островное положение, чтобы избежать убытков.
«Традиционным предметом усилий Британии раньше были Азия и Кавказ. Сейчас туда сложнее дотянуться, ресурсы уже не те. А вот Украина стала объектом главных усилий Британии сейчас», — заявил политолог.
Также Станкевич отметил, что сейчас Украина конфликтует не только с Россией, но и с другими соседними государствами. В качестве примера он назвал Польшу, Венгрию и Словакию, с которыми у киевского режима серьёзные противоречия. На этом фоне Британия пытается найти для себя какие-то выгоды, считает политолог.
О том, что Великобритания пытается всеми силами не допустить завершения конфликта на Украине, свидетельствуют и рассекреченные документы страны. Проект министерства обороны назвали «Алхимия» (Project Alchemy). Он был разработан в феврале 2022 года. В нём прописан ряд операций, включая подрыв Крымского моста, диверсии в Крыму, атаки на Черноморский флот, громкие пропагандистские провокации, санкции и теракты. Стоит отметить, что Британия вместе с Францией вслед за США разрешили ВСУ бить дальнобойными ракетами SCALP / Storm Shadow вглубь РФ. Хотя отдельные политические эксперты страны осуждают решение Джо Байдена и призывают Россию игнорировать его решение. Также британцы не исключают, что украинцам всё-таки придётся смириться и признать утрату части территорий.