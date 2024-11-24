Крупная группировка ВСУ попала в огневой мешок под Купянском

Огромное количество украинских военнослужащих оказались заблокированы российскими войсками на территории меду Купянском и Сеньковым в Харьковской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Как минимум восемь оккупированных ВСУ населённых пунктов под Купянском находятся в огневом мешке — в промежутке от самого Купянска и до Сеньково. Это весьма крупная группировка», — рассказал собеседник агентства.