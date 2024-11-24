Крупная группировка ВСУ попала в огневой мешок под Купянском
Огромное количество украинских военнослужащих оказались заблокированы российскими войсками на территории меду Купянском и Сеньковым в Харьковской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
«Как минимум восемь оккупированных ВСУ населённых пунктов под Купянском находятся в огневом мешке — в промежутке от самого Купянска и до Сеньково. Это весьма крупная группировка», — рассказал собеседник агентства.
Ранее Life.ru сообщал, что освобождение Купянска Харьковской области откроет России путь к вытеснению украинской армии со всей территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Недавно стало известно, что ВС РФ укрепили и расширили территорию контроля на 3,5 км в ходе штурма Купянска. Также российские бойцы уничтожили десант ВСУ, который пытался сдержать контрнаступление нашей армии.
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