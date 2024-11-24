Погибший в Марксе водитель «Оки» с цветами ехал поздравлять маму с праздником

Погибший механик ехал поздравлять маму с Днём матери, но по дороге его «Оку» расстреляли. Его друг в реанимации с трёмя огнестрельными ранениями. Его спасло то, что он успел выйти из машины. Рубик Акопян стрелял именно по авто, сообщает SHOT.

По данным SHOT, погибший 33-летний водитель Михаил Кутузов и раненый 48-летний Алексей Соколовский — давние приятели, они работают неподалёку. Сегодня мужчины вместе поехали поздравлять мам. Сначала заехали к матери Алексея, подарили цветы, посидели и поехали с букетом к матери Михаила. Но по дороге не смогли разъехаться с Рубиком на «Крузаке». Тот достал пистолет и восемь раз выстрелил по «Оке».

Михаил погиб на месте. Алексея, по информации наших коллег, уже прооперировали. Ему выстрелили в ключицу, в бедро и в грудь. Пуля прошла между рёбер и только чудом не задела жизненно-важные органы, потому его жизни ничего не угрожает. Минимум до завтра мужчина будет находиться в реанимации.