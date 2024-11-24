Погибший в Марксе водитель «Оки» с цветами ехал поздравлять маму с праздником
Погибший механик ехал поздравлять маму с Днём матери, но по дороге его «Оку» расстреляли. Его друг в реанимации с трёмя огнестрельными ранениями. Его спасло то, что он успел выйти из машины. Рубик Акопян стрелял именно по авто, сообщает SHOT.
По данным SHOT, погибший 33-летний водитель Михаил Кутузов и раненый 48-летний Алексей Соколовский — давние приятели, они работают неподалёку. Сегодня мужчины вместе поехали поздравлять мам. Сначала заехали к матери Алексея, подарили цветы, посидели и поехали с букетом к матери Михаила. Но по дороге не смогли разъехаться с Рубиком на «Крузаке». Тот достал пистолет и восемь раз выстрелил по «Оке».
Михаил погиб на месте. Алексея, по информации наших коллег, уже прооперировали. Ему выстрелили в ключицу, в бедро и в грудь. Пуля прошла между рёбер и только чудом не задела жизненно-важные органы, потому его жизни ничего не угрожает. Минимум до завтра мужчина будет находиться в реанимации.
Мать убитого Михаила, которая вместо поздравления получила весть о смерти сына, убита горем. По словам близких, мужчина был очень светлым и жизнерадостным человеком. Он зарабатывал ремонтом и разборкой машин и воспитывал сына-второклассника.
Напомним, что причиной трагедии в Марксе Саратовской области стал конфликт на дороге, обернувшийся стрельбой — водитель внедорожника расстрелял «Оку», убив водителя и ранив пассажира, после чего скрылся. Правоохранители завели уголовное дело. Предварительно, причиной гнева владельца внедорожника стало то, что «Ока» его подрезала. За рулём расстрелянного авто находился 33-летний автомеханик Михаил Кутузов, а рядом сидел его 48-летний товарищ Алексей Соколовский. Сообщалось, что преступник успел выехать из Маркса, но оказалось, что он спокойно пошёл к себе домой — именно там его и задержали.