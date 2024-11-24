СОБР кувалдой выбил дверь квартиры, где прятался убийца водителя «Оки» в Марксе
МВД показало видео задержания владельца иномарки, убившего водителя «Оки»в Марксе
Силовики кувалдой выбили дверь квартиры, где прятался Рубик Акопян, расстрелявший водителя и ранивший пассажира «Оки» на дороге в Марксе Саратовской области. Видео задержания преступника публикует МВД РФ.
Задержание Рубика Акопяна. Видео © Telegram / МВД 64
«Полицейскими задержан подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления в г. Марксе», — сказано в тексте.
Как уточняется задержанному 41 год. Преступник отказался добровольно открывать дверь, поэтому сотрудники полиции при силовой поддержке сотрудников СОБР Росгвардии осуществили задержание. Сейчас Акопян доставлен в отделение полиции для дачи показаний.
Напомним, что в Марксе Саратовской области водитель внедорожника Рубик Акопян расстрелял «Оку», убив водителя и ранив пассажира, после чего скрылся. Ему не понравилось, что легковушка якобы подрезала его машину. Правоохранители завели уголовное дело. За рулём расстрелянного авто находился 33-летний автомеханик Михаил Кутузов, а рядом сидел его 48-летний товарищ Алексей Соколовский. Преступника уже поймали, после убийства он спокойно пошёл к себе домой — именно там его и задержали.
Telegram / МВД 64