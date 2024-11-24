СОБР кувалдой выбил дверь квартиры, где прятался убийца водителя «Оки» в Марксе

Силовики кувалдой выбили дверь квартиры, где прятался Рубик Акопян, расстрелявший водителя и ранивший пассажира «Оки» на дороге в Марксе Саратовской области. Видео задержания преступника публикует МВД РФ.

Задержание Рубика Акопяна. Видео © Telegram / МВД 64

«Полицейскими задержан подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления в г. Марксе», — сказано в тексте.