Минздрав раскрыл состояние пострадавшего при стрельбе в Марксе

Пострадавший в результате стрельбы, произошедшей во время дорожного конфликта в Марксе Саратовской области и приведшей к гибели человека, находится в состоянии средней тяжести. Об этом рассказали в Минздраве региона.

«Состояние мужчины после инцидента, произошедшего в Марксе, — средней степени тяжести. Он доставлен в районную больницу города», — рассказали в пресс-службе, добавив, что ему оказывается вся необходимая помощь.