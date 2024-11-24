Минздрав раскрыл состояние пострадавшего при стрельбе в Марксе
Минздрав: Раненый при стрельбе в Марксе находится в состоянии средней тяжести
Пострадавший в результате стрельбы, произошедшей во время дорожного конфликта в Марксе Саратовской области и приведшей к гибели человека, находится в состоянии средней тяжести. Об этом рассказали в Минздраве региона.
«Состояние мужчины после инцидента, произошедшего в Марксе, — средней степени тяжести. Он доставлен в районную больницу города», — рассказали в пресс-службе, добавив, что ему оказывается вся необходимая помощь.
Напомним, в городе Маркс Саратовской области водитель внедорожника Рубик Акопян открыл огонь по автомобилю «Ока». В результате водитель, 33-летний автомеханик Михаил Кутузов, погиб, а его пассажир, 48-летний Алексей Соколовский, получил ранения. Причиной стрельбы послужило предположение Акопяна о том, что «Ока» якобы его подрезала. После совершения преступления Акопян скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан полицией у себя дома. Возбуждено уголовное дело.
СУ СКР по Саратовской области