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24 ноября, 17:56

Минздрав раскрыл состояние пострадавшего при стрельбе в Марксе

Минздрав: Раненый при стрельбе в Марксе находится в состоянии средней тяжести

Пострадавший в результате стрельбы, произошедшей во время дорожного конфликта в Марксе Саратовской области и приведшей к гибели человека, находится в состоянии средней тяжести. Об этом рассказали в Минздраве региона.

«Состояние мужчины после инцидента, произошедшего в Марксе, — средней степени тяжести. Он доставлен в районную больницу города», — рассказали в пресс-службе, добавив, что ему оказывается вся необходимая помощь.

СОБР кувалдой выбил дверь квартиры, где прятался убийца водителя «Оки» в Марксе
СОБР кувалдой выбил дверь квартиры, где прятался убийца водителя «Оки» в Марксе

Напомним, в городе Маркс Саратовской области водитель внедорожника Рубик Акопян открыл огонь по автомобилю «Ока». В результате водитель, 33-летний автомеханик Михаил Кутузов, погиб, а его пассажир, 48-летний Алексей Соколовский, получил ранения. Причиной стрельбы послужило предположение Акопяна о том, что «Ока» якобы его подрезала. После совершения преступления Акопян скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан полицией у себя дома. Возбуждено уголовное дело.

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СУ СКР по Саратовской области

Александра Мышляева
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