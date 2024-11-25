Life.ru публикует фото улик с обысков у лидера китайской секты «Фалуньгун»* в Томске

В Томской области полиция провела обыски у лидера местной ячейки запрещённого религиозного движения «Фалуньгун»* (ФГ), участники которого занимаются гимнастикой для «лечения» ото всех болезней, отрицают медицину и даже совершают сектантские самоубийства. Life.ru публикует кадры с результатами обыска.

Обыски в томской ячейке «Фалуньгун»*. Видео © Life.ru

Запрещённые материалы, найденные у лидера томской ячейки «Фалуньгун»*. Фото © Life.ru

Правоохранители провели обыски у функционера законспирированной томской ячейки «Фалуньгун»* ещё 22 ноября. Стражи порядка нагрянули по трём адресам проживания и работы подозреваемого в Томке. В ходе обысков обнаружены религиозная символика «Фалуньгун»*, а также предметы и документы, подтверждающие незаконность деятельности объединения. Как сообщает СК по региону, глава томской секты взят под стражу.

Запрещённые материалы, найденные у лидера томской ячейки «Фалуньгун»*. Фото © Life.ru

Запрещённые материалы, найденные у лидера томской ячейки «Фалуньгун»*. Фото © Life.ru

«С целью пропаганды идей движения «Фалуньгун»* он арендовал нежилые помещения, где проводил встречи сторонников. Помимо этого, обвиняемый осуществлял сбор денежных средств с участников встреч для подготовки информационных материалов с целью популяризации деятельности указанной организации», — уточнили в ведомстве.

Запрещённые материалы, найденные у лидера томской ячейки «Фалуньгун»*. Фото © Life.ru

Запрещённые материалы, найденные у лидера томской ячейки «Фалуньгун»*. Фото © Life.ru

Уголовное дело расследуется по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ «Организация деятельности нежелательной НКО». По сведениям источников Life.ru, дело заведено в отношении Ч.Юня. Именно он заведовал деятельностью секты в Томске, собирал «пожертвования» с участников, вербовал новых. Само движение «Фалуньгун»* было создано в Китае в 1992 году. Его основатель Ли Хунчжи собрал до миллиона последователей и попытался устроить в КНР госпереворот. Попытка была пресечена, но мужчина скрылся от следствия в США. Секта «Фалуньгун»*, по данным российской полиции, при прямой поддержке Госдепа США вела попытки организации цветных революций также и в России.

Ранее сообщалось о задержании лидера и членов тоталитарной секты «Фалуньгун»* в Москве. Силовики провели обыски в пяти квартирах, где проживали подозреваемые. Также полиция накрыла ячейки китайской секты в Саранске и на Кубани. Адепты этих объединений не верят в виновность своих руководителей и считают, что просто коллективно «занимались физкультурой» ради оздоровления, а к врачам не ходили из-за якобы возможности вылечиться «альтернативным способом». Правоохранители продолжают выявлять филиалы секты по всей стране.