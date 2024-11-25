В Грузии переизбрали спикера парламента, им снова стал Шалва Папуашвили
Спикер законодательного органа Шалва Папуашвили. Обложка © Wikipedia / Lauri Heikkinen
В Грузии выбрали нового спикера законодательного органа. Депутаты парламента XI созыва переизбрали Шалву Папуашвили. Голосование транслировалось на сайте парламента.
Кандидатуру Папуашвили на пост председателя парламента предложила правящая партия фракция «Грузинская мечта». Шалву стал единственным кандидатом. До этого он занимал данный пост с 2021 года.
Напомним, что на парламентских выборах в Грузии, состоявшихся 26 октября, победила правящая партия «Грузинская мечта». Политическая сила получила 53,93 процента голосов, однако оппозиция, состоящая из четырёх партий, не признала результаты честными и организовала митинги. Несмотря на протесты, оппозиционеры не смогли добиться желаемого — 16 ноября Центральная избирательная комиссия страны подтвердила итоги голосования. Однако вопрос не был закрыт: президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила выборы несостоявшимися и призвала к проведению новых. В то же время Европейский Союз планирует направить в республику комиссию для изучения ситуации на месте.