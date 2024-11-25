В Госдуме прознали о настроениях в ВСУ, готовых обменять земли на мир с Россией
Депутат Чепа: Готовность ВСУ отдать часть территорий РФ связана с демотивацией
Готовность солдат ВСУ отказаться от части украинской территории в пользу России говорит об их демотивации и нежелании воевать. Таким мнением поделился заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
В доказательство своих слов депутат привёл статистические данные, согласно которым, большинство бойцов ВСУ мобилизовали в армию принудительно. Бойцы не хотят жертвовать собой, и этому есть вполне понятная причина.
«В настоящее время, по украинской статистике, примерно 25% среди военных — контрактники, 75% — мобилизованные. Из мобилизованных, по оценкам Украины, 70% привлекли в армию насильно. Поэтому что они хотят ожидать от своих вооружённых сил, которые при первом же случае бегут из армии, и дезертирство там процветает», — высказался Чепа в беседе с «Лентой.ру».
Ранее стало известно о росте числа бойцов ВСУ, которые добровольно сдаются в плен российским солдатам в Запорожской области. И это несмотря на то, что в регионе наблюдается относительно низкая боевая активность. Сообщается, что запорожцы не хотят воевать и складывают оружие. Похожая ситуация наблюдается под Курском. Бойцы пошли сдаваться в плен после того, как украинское командование заявило, что все пути в Незалежную отрезаны, эвакуации не будет.
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