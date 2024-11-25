Готовность солдат ВСУ отказаться от части украинской территории в пользу России говорит об их демотивации и нежелании воевать. Таким мнением поделился заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

В доказательство своих слов депутат привёл статистические данные, согласно которым, большинство бойцов ВСУ мобилизовали в армию принудительно. Бойцы не хотят жертвовать собой, и этому есть вполне понятная причина.

«В настоящее время, по украинской статистике, примерно 25% среди военных — контрактники, 75% — мобилизованные. Из мобилизованных, по оценкам Украины, 70% привлекли в армию насильно. Поэтому что они хотят ожидать от своих вооружённых сил, которые при первом же случае бегут из армии, и дезертирство там процветает», — высказался Чепа в беседе с «Лентой.ру».