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25 ноября, 21:36

В Киеве заподозрили Макрона в передаче секретной записки в Кремль из-за рукопожатия с Лавровым

Политолог Карасёв: Макрон мог передать Лаврову записку на саммите G20

Глава МИД РФ Сергей Лавров и президент Франции Эмманюэль Макрон. Обложка © ТАСС / dpa / Pool / Kay Nietfeld

Глава МИД РФ Сергей Лавров и президент Франции Эмманюэль Макрон. Обложка © ТАСС / dpa / Pool / Kay Nietfeld

Президент Франции Эмманюэль Макрон могу передать записку с тайным посланием главе российского МИД Сергею Лаврову во время рукопожатия на проходившем в Рио-де-Жанейро саммите G20. Такое предположение озвучил украинский политолог Вадим Карасёв в ходе интервью YouTube-каналу Politeka.

«Лавров был, к которому там подбежал Макрон — поздоровался, наверное, передал записочку в Кремль», — допустил Карасёв.

Эксперт также обратил внимание на то, что Россия совершенно точно не изолирована дипломатически. С его точки зрения это подтверждается фактом участия российских делегаций в международных мероприятиях и поддержке, которую оказывают РФ другие страны.

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Напомним об интересной ситуации, которая случилась на саммите «Большой двадцатки» в Бразилии: Эмманюэль Макрон специально разыскал Сергея Лаврова, чтобы пожать ему руку. Сам глава МИД РФ объяснил такое поведение французского лидера простыми правилами приличия между двумя знакомыми людьми. Официальный спикер ведомства Мария Захарова в свою очередь заявила, что Макрон пытается усидеть на двух стульях.

Юрий Лысенко
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