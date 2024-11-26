В Киеве заподозрили Макрона в передаче секретной записки в Кремль из-за рукопожатия с Лавровым

Президент Франции Эмманюэль Макрон могу передать записку с тайным посланием главе российского МИД Сергею Лаврову во время рукопожатия на проходившем в Рио-де-Жанейро саммите G20. Такое предположение озвучил украинский политолог Вадим Карасёв в ходе интервью YouTube-каналу Politeka.

«Лавров был, к которому там подбежал Макрон — поздоровался, наверное, передал записочку в Кремль», — допустил Карасёв.