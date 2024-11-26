«Такая она — американская демократия»: Захарова раскрыла истинное лицо США после помилования Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о решении Минюста США прекратить все дела в отношении избранного президента страны Дональда Трампа. Она подчеркнула, что эта ситуация как нельзя нагляднее передаёт всю суть американской демократии.

Дипломат напомнила, что подобную цикличность американское правосудие демонстрирует раз в четыре года. До выборов блюстители закона «абсолютно непредвзято» спускают на неугодных администрации лиц всех собак, а сразу после — выносят зеркально противоположный вердикт.