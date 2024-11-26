«Такая она — американская демократия»: Захарова раскрыла истинное лицо США после помилования Трампа
Захарова высмеяла американскую демократию после прекращения дел против Трампа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о решении Минюста США прекратить все дела в отношении избранного президента страны Дональда Трампа. Она подчеркнула, что эта ситуация как нельзя нагляднее передаёт всю суть американской демократии.
Дипломат напомнила, что подобную цикличность американское правосудие демонстрирует раз в четыре года. До выборов блюстители закона «абсолютно непредвзято» спускают на неугодных администрации лиц всех собак, а сразу после — выносят зеркально противоположный вердикт.
«Вот такая она — американская демократия», — сыронизировала Захарова в телеграм-канале.
Все федеральные дела против Трампа были прекращены 25 ноября. Позиции сдал даже спецпрокурор Джек Смит, который ранее активно пытался упечь республиканца за решётку. Теперь его ждёт месть нового главы Белого дома.
Telegram / МИД России