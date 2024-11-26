Министр обороны Британии обратился к коллегам по НАТО из-за критической фазы СВО

Странам НАТО следует укреплять оборону в связи с переходом конфликта на Украине в критическую фазу. Об этом министр обороны Британии Джон Хили заявил по итогам переговоров с главами МО Германии, Италии, Польши и Франции.

«Война на Украине вошла в критическую фазу, и пришло время для того, чтобы Европа начала делать больше для обеспечения своей безопасности и коллективной обороны. Мы совместно укрепляем восточные рубежи НАТО, укрепляем сотрудничество в сфере разработки средств ПВО и дальнобойных ракет. Мы также работаем над активизацией совместных промышленных программ наших предприятий ВПК», — требует Хили.