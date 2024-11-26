Министр обороны Британии обратился к коллегам по НАТО из-за критической фазы СВО
Министр обороны Британии Хили указал на критическую фазу конфликта на Украине
Министр обороны Британии Джон Хили. Фото © flickr / UK Government
Странам НАТО следует укреплять оборону в связи с переходом конфликта на Украине в критическую фазу. Об этом министр обороны Британии Джон Хили заявил по итогам переговоров с главами МО Германии, Италии, Польши и Франции.
«Война на Украине вошла в критическую фазу, и пришло время для того, чтобы Европа начала делать больше для обеспечения своей безопасности и коллективной обороны. Мы совместно укрепляем восточные рубежи НАТО, укрепляем сотрудничество в сфере разработки средств ПВО и дальнобойных ракет. Мы также работаем над активизацией совместных промышленных программ наших предприятий ВПК», — требует Хили.
Глава британского Минобороны указал на усиление глобальных угроз. Он рассказал, что на переговорах европейские министры обороны обсуждали, в том числе, необходимость увеличивать военные расходы и брать на себя больше ответственности за обеспечение безопасности ЕС.
Напомним, 17 ноября стало известно о решении Франции и Британии дать Киеву добро на удары вглубь России ракетами Storm Shadow. А первая дальнобойная атака состоялась уже спустя несколько дней. Произошедшее вышло для Стармера боком — премьера призвали к ответу за втягивание Лондона в конфликт с ядерной державой.