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26 ноября, 06:13

Министр обороны Британии обратился к коллегам по НАТО из-за критической фазы СВО

Министр обороны Британии Хили указал на критическую фазу конфликта на Украине

Министр обороны Британии Джон Хили. Фото © flickr / UK Government

Министр обороны Британии Джон Хили. Фото © flickr / UK Government

Странам НАТО следует укреплять оборону в связи с переходом конфликта на Украине в критическую фазу. Об этом министр обороны Британии Джон Хили заявил по итогам переговоров с главами МО Германии, Италии, Польши и Франции.

«Война на Украине вошла в критическую фазу, и пришло время для того, чтобы Европа начала делать больше для обеспечения своей безопасности и коллективной обороны. Мы совместно укрепляем восточные рубежи НАТО, укрепляем сотрудничество в сфере разработки средств ПВО и дальнобойных ракет. Мы также работаем над активизацией совместных промышленных программ наших предприятий ВПК», — требует Хили.

Глава британского Минобороны указал на усиление глобальных угроз. Он рассказал, что на переговорах европейские министры обороны обсуждали, в том числе, необходимость увеличивать военные расходы и брать на себя больше ответственности за обеспечение безопасности ЕС.

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Напомним, 17 ноября стало известно о решении Франции и Британии дать Киеву добро на удары вглубь России ракетами Storm Shadow. А первая дальнобойная атака состоялась уже спустя несколько дней. Произошедшее вышло для Стармера боком — премьера призвали к ответу за втягивание Лондона в конфликт с ядерной державой.

Андрей Бражников
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