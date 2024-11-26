Песков: На Западе хорошо услышали позицию Путина насчёт ударов по России

В Кремле не сомневаются, что в странах Коллективного Запада хорошо услышали озвученную президентом РФ Владимиром Путиным позицию относительно ударов дальнобойным оружием по нашей стране. Об этом сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Достаточно чётко была озвучена позиция Российской Федерации, она была озвучена президентом [Владимиром] Путиным. Мы не сомневаемся, что все те тезисы, которые озвучил президент, были хорошо услышаны странами Коллективного Запада», — заявил представитель Кремля.