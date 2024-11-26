«Орешник» (ракета)
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Регион
26 ноября, 09:47

Песков: На Западе хорошо услышали позицию Путина насчёт ударов по России

В Кремле не сомневаются, что в странах Коллективного Запада хорошо услышали озвученную президентом РФ Владимиром Путиным позицию относительно ударов дальнобойным оружием по нашей стране. Об этом сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Достаточно чётко была озвучена позиция Российской Федерации, она была озвучена президентом [Владимиром] Путиным. Мы не сомневаемся, что все те тезисы, которые озвучил президент, были хорошо услышаны странами Коллективного Запада», — заявил представитель Кремля.

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Напомним, что Владимир Путин назвал ракетный комплекс «Орешник» надёжной гарантией территориальной целостности РФ и добавил, что в российских арсеналах находится запас этих ракет, которые могут быть применены в любой момент. Дмитрий Песков отметил, что удар «Орешника» по украинскому военному объекту стал предупреждением для стран Запада и возглавляющих их США.

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Life.ru

Александр Юнашев
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