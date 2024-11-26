Украинские беспилотники 26 ноября атаковали Таганрог

Город Таганрог в Ростовской области атаковали беспилотники. О тревоге сообщила у себя в телеграм-канале местный мэр Светлана Камбулова. Она убедительно призвала жителей спуститься на нижние этажи, в подвал, а также найти места без окон и сесть на пол.

Воздушная тревога над Таганрогом 26 ноября. Видео © Telegram / Don Mash

Интересно, что буквально за несколько минут до этого сообщения Камбулова писала, что в городе идёт штатная проверка сирен.

Таганрог не впервые подвергся атаке украинских дронов. Это уже происходило как минимум дважды — 10 апреля и 12 марта 2024 года.