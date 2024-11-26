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26 ноября, 10:54

Украинские беспилотники 26 ноября атаковали Таганрог

Мэр Таганрога Камбулова сообщила об атаке беспилотников

Город Таганрог в Ростовской области атаковали беспилотники. О тревоге сообщила у себя в телеграм-канале местный мэр Светлана Камбулова. Она убедительно призвала жителей спуститься на нижние этажи, в подвал, а также найти места без окон и сесть на пол.

Воздушная тревога над Таганрогом 26 ноября. Видео © Telegram / Don Mash

Интересно, что буквально за несколько минут до этого сообщения Камбулова писала, что в городе идёт штатная проверка сирен.

Таганрог не впервые подвергся атаке украинских дронов. Это уже происходило как минимум дважды — 10 апреля и 12 марта 2024 года.

Над Ростовской областью за ночь ликвидировали 24 беспилотника
Над Ростовской областью за ночь ликвидировали 24 беспилотника

Ранее The Wall Street Journal написал, что в США составили карту России с 200 военными объектами в зоне поражения ATACMS. Если верит их схеме, следующими целями украинской армии для ударов американскими дальнобойными ракетами могут стать четыре военных аэродрома в Ростовской области.

Обложка ©

Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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