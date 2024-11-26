Украинские беспилотники 26 ноября атаковали Таганрог
Мэр Таганрога Камбулова сообщила об атаке беспилотников
Город Таганрог в Ростовской области атаковали беспилотники. О тревоге сообщила у себя в телеграм-канале местный мэр Светлана Камбулова. Она убедительно призвала жителей спуститься на нижние этажи, в подвал, а также найти места без окон и сесть на пол.
Воздушная тревога над Таганрогом 26 ноября. Видео © Telegram / Don Mash
Интересно, что буквально за несколько минут до этого сообщения Камбулова писала, что в городе идёт штатная проверка сирен.
Таганрог не впервые подвергся атаке украинских дронов. Это уже происходило как минимум дважды — 10 апреля и 12 марта 2024 года.
Ранее The Wall Street Journal написал, что в США составили карту России с 200 военными объектами в зоне поражения ATACMS. Если верит их схеме, следующими целями украинской армии для ударов американскими дальнобойными ракетами могут стать четыре военных аэродрома в Ростовской области.
Kandinsky 3.1 / Life.ru